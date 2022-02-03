Zorlu durumlarda imdadınıza koşacak en iyi krikolar

Dört tekerlek üzerinde seyahat ediyorsanız her an beklenmedik bir durumla karşılaşmanız olası. Bu nedenle aracınızın bagajında tedbir amaçlı bile olsa kriko taşımak oldukça önemli. Bu noktada "Kriko ne işe yarar?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Krikolar, araç arızasını gidermek ve araba lastiğini değiştirmek için aracınızın havaya kaldırılmasını sağlar. Böylece aracınızı servise götüremeyeceğiniz lokasyonlarda kriko kullanarak aracınızın lastiğini hızlıca değiştirebilirsiniz. Siz de yolculuk esnasında oluşabilecek durumlara karşı önlem almak istiyorsanız ihtiyacınızı karşılayacak tüm kriko modellerinin yer aldığı listemizi mutlaka incelemelisiniz. Böylece en iyi kriko çeşitlerine kolayca sahip olabilir, hem sizin ve sevdiklerinizin hem aracınızın güvenliğini kontrol altına alabilirsiniz.

1. Paslanmaya karşı dirençli yapısı ile EBTOOLS Elektrikli Kriko Seti

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Sık sık seyahat edenlerdenseniz aracınızda sizi asla yarı yolda bırakmayacak dayanıklı bir kriko bulundurmanız gerekir. Gelişmiş teknolojisi ve sağlam yapısı ile en iyi kriko markası olarak bilinen EBTOOLS, Elektrikli Kriko Seti ile acil durumlarda lastik değişimi ve onarımı için biçilmiş kaftan! Kentsel eğlence araçları, SUV’ler, ticari araçlar ve arabalar için kullanıma uygun olan kriko setinin içinde hava pompası, el feneri, şarjlı tornavida ve eldiven mevcut. Böylece gece yolculuklarında bile aracınızın lastiğini kolayca değiştirebilirsiniz. Bu ürün, paslanmaya karşı direnç gösteren alaşımlı çelikten üretildiği için size uzun yıllar boyunca eşlik eder.

2. Kolay bir kullanım için: TORQ POWER Hidrolik Oto Tamirci Krikosu

Aracınız yolda kaldığında çok güç sarf etmeden kolayca kullanabileceğiniz bir krikoya ne dersiniz? Bu fikir hoşunuza gittiyse çok beğenilen bir ürünle karşınızdayız: TORQ POWER Hidrolik Çelik Uzun Şase Oto Tamircisi Krikosu. Bu model, 3500 kilograma kadar otomobiller ile hafif ve ticari araçları kolayca kaldırabilir. İşlem sırasında ürünün hidrolik özelliği sayesinde yorulmazsınız. "Kriko nasıl kullanılır?" diye düşünüyorsanız hemen anlatalım: Aracı kaldırmak istediğiniz bölüme krikoyu yerleştirin. Krikonun dip tarafında bulunan vidayı sağa çevirerek kullanıma hazır hale getirin. Ardından kriko kaldırma aparatını kullanarak kolu yukarı ve aşağı hareket ettirin. İşte, bu kadar basit!

3. Kaliteli materyallerden üretilen DOITOOL Makas Tipi Kriko

"En iyi kriko hangisi?" diye sorarsanız kaliteli malzemelerden üretilen DOITOOL Makas Kriko, hiç düşünmeden alabileceğiniz ürünlerden biri. Soğuk haddelenmiş çelikten üretilen krikoyu uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Makas görünümündeki kriko modeli, aracınızı pratik bir şekilde havaya kaldırır. Böylece aracınızı ve lastiğinizi kolayca tamir edebilirsiniz. Siyah renkli modelin zemin plakası, aracınızın altında dengeli ve güvenli bir konum sağlar. Üstelik ürünün aşınmaya karşı geliştirilen çelik konstrüksiyon yapısı, yüksek basınca karşı dayanıklı. Bu nedenle zor durumlarda imdadınıza koşacak ürünü güvenle tercih edebilirsiniz.

4. Yüksekliği kolayca ayarlanabilen Dilwe Araç Kaldırma Krikosu

Konu en iyi krikolardan açılmışken Dilwe markasının RC araçlar için ürettiği kaldırma krikosundan bahsetmemek olmaz. Kullanımı oldukça rahat olan ürünün en önemli özelliği, yüksekliğinin ayarlanabilir olması. Krikoyu topuz üzerinden kolayca ayarlayarak aracınızı maksimum seviyeye kolayca kadar çıkarabilirsiniz. Ürünün bir diğer artısı da paslanmaz çelikten üretilen sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olması. Böylece krikoyu paslanmaya ve korozyona karşı dirençli yapısı ile uzun yıllar kullanabilirsiniz. Ayrıca ürünün boyutu küçük olduğu için fazla yer kaplamaz. Bu sayede aracınızın bagajına rahatlıkla sığdırabilirsiniz.

5. Tekerlekleri sayesinde rahatça taşınabilen Mur-Cell Kriko

En iyi kriko modellerinde olması gereken özelliklerden biri, tekerlekleri ile istenilen yere taşınabilir olması. Bu sayede krikoyu aracın kaldırmak istediğiniz bölümüne doğru kolayca taşıyabilirsiniz. İstediğiniz yere rahatça götürebileceğiniz Mur-Cell Kriko, güç sarf etmeden kullanabileceğiniz modellerden biri. 2 ton kapasiteli model, aracınızın ağırlığı 2500 kg olsa dahi taşıyabilecek kapasiteye sahip. Ürünün hidrolik özelliği sayesinde krikonun kaldırma ve indirme kolunu yorulmadan rahatça kullanabilirsiniz. Minimum kalkış seviyesi 14 cm’den başlayan model, maksimum 30 cm’ye kadar yükselebilir. Üstelik ürünü çantası ile aracınıza rahatça konumlandırabilirsiniz.

6. Yenilikçi tasarımı ile Chanme Elektrikli Kriko

Hiçbir manuel işleme gerek duymadan tek tuşla arabanızı havaya kaldırabilecek bir kriko modeli olduğunu biliyor musunuz? Evet, doğru duydunuz! Kriko kolunu aşağı yukarı hareket ettirmenize gerek duymayan ve elektrikle çalışan bir kriko modeli de var: Chanme Elektrikli Kriko. Ürünün güçlendirilmiş sağlam vida çubuğu sayesinde elektrikli krikonun taşıyabileceği maksimum yük kapasitesi 3 ton. Ayrıca yolculuk sırasında karşılaşabileceğiniz beklenmedik arızalara karşı her an hazırlıklı olabilmeniz için bir de taşıma çantası mevcut. Kaliteli çelik gövdesi ve dayanıklı yapısı ile bu modeli çok beğeneceğinize eminiz!

7. Güvenli kilitleme sistemi bulunan AYAZCİVATA Bigred Kriko

"Kriko nedir?" sorusuna kısaca "elle taşınması mümkün olmayan ağır yükleri kaldırmak için kullanılan alet" olarak yanıt verilebilir. Trafikte aracınız her an arızalanma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. AYAZCİVATA Bigred Kriko ile böyle durumların üstesinden kolayca gelmeniz mümkün! Model, 2 ton ağırlığında yük taşıma kapasitesine sahip. Dört ayaklı iki adet araba sehpası görünümündeki stantlar, üstün emniyet ve koruma sağlaması için çelik konstrüksiyondan üretilir. Çiftli kilitleme sistemi bulunan patentli tasarım sehpalarının mandal tipi tutma ucu bulunur. Süper dayanıklı sünek dişli çubuğu, hızlı ayar mekanizması ile istenilen yere sıkıca kilitlenir. Tüm bu özellikler sayesinde krikonun aracınızı istenilen yükseklikte güvenle taşıdığından emin olabilirsiniz.

8. Kalite standartlarına uygun olarak üretilen Pro-Lift Hidrolik Şişe Krikosu

Kalite standartlarına uygun olarak tasarlanan bir ürün arıyorsanız hidrolik kriko çeşitleri arasında beğeni kazanan Pro-Lift markasının B-004D modelini mutlaka değerlendirmelisiniz. ANSI standartlarını karşılamak üzere tasarlanan 3,6 kg ağırlığındaki model, 4 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Ağırlığı güvenli bir şekilde havada tutmak için geliştirilen Çin tasarımlı ürünün çelik kaldırma eyeri oldukça dayanıklı. Bu sayede Pro-Lift Hidrolik Şişe Krikosu, sürücülerin en çok tercih ettiği modeller arasında yer alır. Uzatma vidasının istenilen çalışma mesafesine uyum sağlaması, aracınızın lastiğini yerden dilediğiniz yükseklikte değiştirebilme avantajı sağlar. Üstelik çelik yapısı, uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunar.

9. 3500 kg ağırlığındaki araçlara özel üretim: Stilmax Hidrolik Oto Tamirci Krikosu

Aracınız yaklaşık 3500 kg ağırlığında ve arabanıza uygun kriko modeli henüz bulamadınız mı? O halde Stilmax markasının oto tamirci krikosu ile henüz karşılaşmamış olmalısınız. Bu kriko modelinin en önemli özelliği, 3500 kg ağırlığa kadarki tüm ticari araçları ve otomobilleri kolayca havaya kaldırabilmesi. Kullanımı oldukça pratik olan bu modeli tercih ederek tamirci masrafından kurtulacağınız kesin! Çünkü ergonomik kol tasarımı, hidrolik özelliği ile güç kullanmaya gerek duymayacağınız bir konfor sunar. Aracınızı 34 cm'ye kadar kaldırmanıza imkan tanıyan ürünü dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

10. Ekstra geniş tabanlı güvenlik: ASHATA Makaslı Kriko

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Kriko seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, güvenli bir yapıya sahip olması. Bu amaç doğrultusunda üretilen ekstra geniş tabanlı krikolar, güvenlik açısından diğer kriko modellerine nazaran daha donanımlı. Bu nedenle ASHATA Makaslı Kriko’nun güvenliğiniz için en iyi kriko markası olduğunu söylesek abartmış olmayız! Krikonun yüksek kaliteli demirden üretilmesi, uzun ömürlü bir kullanım imkânı tanır. Üstelik bu model; 0,5 ton, 1 ton ve 2 ton olmak üzere ihtiyacınıza uygun 3 farklı alternatif sunar. Böylece aracınızın ağırlığına uygun kriko modelini tercih edebilirsiniz.



