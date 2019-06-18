İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji’nin Garanti BBVA’dan aldığı 10 milyon dolarlık yeşil kredi, bankacılık sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan EMEA Finance Awards’ta “En İyi Yeşil Kredi” ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji’nin, işletme sermayesi ihtiyacı için Garanti BBVA’dan sağladığı 10 milyon dolarlık yeşil kredi, bankacılık sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan EMEA Finance Awards’ta, “En İyi Yeşil Kredi” ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin ilk yeşil kredisi olma özelliği taşıyan kredi, Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik performansını iyileştirmesiyle pozitif yönde değişiklik gösterecek ödeme modeliyle oluşturuldu.

Bu modele göre, kredi süreci kapsamında, Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki performansı, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı Vigeo-Eiris tarafından düzenli aralıklarla puanlanacak ve ortaya çıkacak puana göre de Zorlu Enerji’nin kredi faizi her yıl yeniden değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Londra’daki ödül törenine katılan Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, şirket olarak enerji sektörüne örnek olacak çevre ve sürdürülebilirlik politikaları izlediklerini ve Garanti BBVA ile birlikte Türkiye için bir ilk olan yeşil kredi anlaşması imzaladıklarını hatırlattı.