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Zorlu kış şartlarında hayvancılık

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 04:06 | Son Güncelleme

Bingöl’de kırsal kesimlerde hayvancılıkla uğraşan aileler, her yeri karın kaplaması sebebiyle yazın biçip depoladıkları otlarla hayvanlarını besliyorlar.Bingöl’de etkisini sürdüren kar ve tipi, en çok geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçileri etkiliyor.

Bingöl’de kırsal kesimlerde hayvancılıkla uğraşan aileler, her yeri karın kaplaması sebebiyle yazın biçip depoladıkları otlarla hayvanlarını besliyorlar.
Bingöl’de etkisini sürdüren kar ve tipi, en çok geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçileri etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı Yedisu ilçesinde besiciler, hayvanlarını kar üzerinde ot ve saman vererek besliyor. Kış mevsiminin bu yıl etkili olması nedeniyle zaman zaman yem bulmakta sıkıntı çeken besiciler, zorlu hava koşullarına rağmen hayvanlarının bakımını sürdürmeye çalışıyor.

“Kış aylarında çok zorlanıyoruz”
Yedisu ilçesinde bu sene kış şartlarının çok çetin geçtiğini belirten besici Fatih Abaylı, “Bu sene kış şartları çok çetin geçti. Kış aylarında çok zorlanıyoruz. Ama biz bu zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarımıza ot vererek bakımlarını yapıyoruz. Kar çok olduğu için çilemizde çok oluyor. Yollarımızda sürekli kapanıyor buda bizi daha zor durumda bırakıyor” dedi.
Babasına yardım eden üniversite öğrencisi Özbek Abaylı ise bir yandan üniversite eğitimini tamamladığını bir yandan da besicilik yaptığını aktardıb
Bayburt Üniversitesi’nde Siyasi Bilimler öğrencisi olduğunu fırsat buldukça memlekete geldiğini aktara Abaylı, "Kış şartları bölgemizde çok ağır geçiyor. Bunca zorluğa rağmen ailemiz bizleri de okutmaya çalışıyor. Bende tatil dönemlerinde gelip onlara yardımcı oluyorum ve hepimiz canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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