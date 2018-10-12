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Zorlu PSM 5 yılda 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

Zorlu PSM, açıldığı günden bu yana geçen 5 yıl boyunca ev sahipliği yaptığı 5 bin etkinlikte toplam 2 milyondan fazla sanatseveri konuk etti - Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas: - "Zorlu PSM, binlerce insanın buluşması noktası. Burası, dünyaya sahne olan bir kültür sanat merkezi"

İSTANBUL (AA) - Zorlu PSM, açıldığı günden bu yana geçen 5 yılda, toplam 5 bin etkinlikte 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı.

Zorlu PSM tarafından yapılan açıklamaya göre, her sezon etkinlik sayısı ve çeşitliliğini artırarak yoluna devam eden Zorlu PSM, ekim ayında 5. yılını kutluyor.

Açıldığı ilk günden bu yana, birçok büyük prodüksiyona ve etkinliğe imza atan Zorlu PSM, geçen 5 yıl boyunca 5 bin etkinlikte toplamda 2 milyondan fazla sanatseveri konuk etti. Söz konusu etkinlikler ile Zorlu PSM, 5 yıllık süreçte Türkiye'de kültür-sanat ve eğlence sektöründeki içeriklerin yaklaşık yüzde 15'ini üretti.

Türkiye ortalamasının yüzde 53 olduğu tiyatro alanında yüzde 96 doluluk oranıyla toplamda 410 bin tiyatroseveri konuk etti.

Sahip olduğu sahne çeşitliliği ve teknik altyapısı ile alanında Avrupa'nın önde gelen performans mekanları arasında yer alan Zorlu PSM, geride bıraktığı 5 yılda ev sahipliği yaptığı etkinlikler ve iş birliği yaptığı kuruluşlarla kültür sanat sektörünün merkezinde konumlandı.

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- 5. yaşa özel yüzde 50 indirim kampanyası

Her yeni sezonda sanatın farklı türlerini sahnelerine taşıma heyecanıyla yoluna devam eden PSM, 5. yaşında sanatseverin karşısına çeşitli sürprizlerle çıkmaya hazırlanıyor.

"PSM 5 Yaşında" kampanyası kapsamında, Zorlu PSM tarafından organize edilen tüm etkinliklerde, biletler 12 Ekim Cuma günü saat 10.00 ila 22.00 arasında yüzde 50 indirimle sunulacak.

Zorlu PSM gelecek dönemde, dünyaca ünlü yabancı sanatçı ve prodüksiyonlar kadar, yerli potansiyel yeteneklere de yer verecek.

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- "Dünyaya sahne olan bir kültür sanat merkezi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, Zorlu PSM'nin binlerce insanın buluşması noktası olduğunu belirterek, "Burası, dünyaya sahne olan bir kültür sanat merkezi." ifadesini kullandı.

Zorlu PSM'nin 5 yılda ürettiği etkinliklerle kültür sanatın merkezi olan, çeşitliliği ile her yaştan sanatseveri ağırlayan, yaklaşık 130 kişilik ekibi ve etkinliklerde görev alan çalışanlarla bir sezonda 10 bin kişinin istihdam edildiği bir habitat olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kültür-sanat alanında yapılan faaliyetlere bakıldığında yaklaşık 3,5 milyon bilet satılıyor. Bunun yaklaşık yüzde 15'ini Zorlu PSM olarak bizim sağladığımızı söyleyebiliriz. Bu bizim için çok büyük başarı. Önümüzdeki dönemde de gücümüzün yettiğince bu oranı artırmak için çalışıyoruz. Zorlu PSM olarak yılın her günü, kadın, erkek, genç, yaşlı pek çok kişinin buluşma adresi olmak; tüm yönleriyle sanatı kucaklamak, aynı başlık altında bile bambaşka zevkleri düşünerek, her tarza ve sanatsevere ulaşmak, 5 yıl boyunca en çok hassasiyet gösterdiğimiz konulardan biriydi. Önümüzdeki dönemde de tüm çalışmalarımızı bu ana hedef doğrultusunda ilerletirken, Zorlu PSM'ye en az bir kez gelmiş olan herkesin 'Zorlu PSM olmadan önce biz ne yapıyorduk?' diyerek, o kişinin hayatında kalıcı bir imza bırakabilmeyi arzu ediyoruz."

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Murat Abbas sanat Zorlu PSM

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