Zorlu PSM 5 yılda 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı

İSTANBUL (AA) - Zorlu PSM, açıldığı günden bu yana geçen 5 yılda, toplam 5 bin etkinlikte 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladı.

Zorlu PSM tarafından yapılan açıklamaya göre, her sezon etkinlik sayısı ve çeşitliliğini artırarak yoluna devam eden Zorlu PSM, ekim ayında 5. yılını kutluyor.

Açıldığı ilk günden bu yana, birçok büyük prodüksiyona ve etkinliğe imza atan Zorlu PSM, geçen 5 yıl boyunca 5 bin etkinlikte toplamda 2 milyondan fazla sanatseveri konuk etti. Söz konusu etkinlikler ile Zorlu PSM, 5 yıllık süreçte Türkiye'de kültür-sanat ve eğlence sektöründeki içeriklerin yaklaşık yüzde 15'ini üretti.

Türkiye ortalamasının yüzde 53 olduğu tiyatro alanında yüzde 96 doluluk oranıyla toplamda 410 bin tiyatroseveri konuk etti.

Sahip olduğu sahne çeşitliliği ve teknik altyapısı ile alanında Avrupa'nın önde gelen performans mekanları arasında yer alan Zorlu PSM, geride bıraktığı 5 yılda ev sahipliği yaptığı etkinlikler ve iş birliği yaptığı kuruluşlarla kültür sanat sektörünün merkezinde konumlandı.