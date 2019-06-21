Zorlu PSM sezonu 600 bini aşkın izleyiciyle kapattı

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Genel Müdürü Murat Abbas, yedinci sezon hazırlıklarına başlayan merkezin günde ortalama 2,7 etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, "Etkinliklerimizde 600 binin üzerinde izleyici ağırladığımızı görüyoruz. Geçtiğimiz yıl bu rakam 500 bin civarındaydı." dedi. Zorlu PSM'nin geride bıraktığı altıncı sezonuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Abbas, yıl boyunca bin 200 civarı etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Abbas, "Etkinliklerimizde 600 binin üzerinde izleyici ağırladığımızı görüyoruz. Geçtiğimiz yıl bu rakam 500 bin civarındaydı. Dolayısıyla etkinlik sayılarımız ve doluluk artışı mutluluk verici." diye konuştu. Murat Abbas, sezona dünyaca ünlü Ghost the Musical ile başladıklarına işaret ederek, "Bu müzikal yine çok ilgi gören işlerimiz arasında yer aldı. Dev bir prodüksiyon Alice Müzikali'ni, BKM ve ID İletişim ile hayata geçirdik. Müzikal, şubat ayında prömiyer yaptı ve sezon sonuna kadar 27 temsil sahneye koydu. Toplamda 60 bin izleyiciyi ağırladık. Bu, ülkemiz kültür sanat dünyası için çok hatır sayılır bir rakam. Önümüzdeki sezonda, daha çok izleyiciyi bu müzikalle buluşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Alice'i 60 bin kişi izledi" Zorlu PSM'de sezon boyunca günde ortalama 2,7 etkinlik gerçekleştiğinin altını çizen Abbas, şunları söyledi: "Her yeni sezona, etkinlik çeşitliliğimizi ve sayımızı artırmak amacıyla başlıyoruz. Geride bırakmak üzere olduğumuz altıncı sezonun sayılarına baktığımızda da bunu gerçekleştirmiş olduğumuzu görüyoruz. Bu durum ziyaretçi sayımızı yukarı çekerken, aynı gün içinde tiyatrodan konsere, stand-up şovundan müzikale birçok farklı etkinliğin olması da her kesimden insanı PSM'de buluşturdu diyebilirim. Etkinlik çeşitliliğinin fazla olması ziyaretçilerimizin ilgi alanları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Mesela bu yıl açtığımız yeni mekanımız Touche'de gerçekleştirdiğimiz stand-up etkinliklerinin yoğun ilgi görmesi bu alanda daha fazla içerik üretmemizi sağladı." Abbas, etkinlikler arasında yer alan metal müzik konserleri, Thug Life ve 90'lar Türkçe Pop partilerinin gözlemler sonucu takvime eklendiğini kaydederek, "PSM’nin her yaştan ve farklı profillerden kültür sanat takipçilerinin ücretli ve ücretsiz etkinliklerle bir araya geldiği bir mekan olmasını istiyoruz. Yeni sezonda da çalışmalarımız bu amaçla devam edecek." dedi.

PSM'nin sahnelerinin sezon boyunca hem kurumsal hem de misafir etkinliklere açık olduğunu aktaran Abbas, şu bilgileri verdi: "Misafir etkinliklerimizdeki skala oldukça geniş. Bir ödül töreni de olabilir bir tiyatro oyunu da. Hem PSM'nin kendi etkinliklerine hem de misafir etkinliklere baktığımızda bin 200'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirmiş olacağız 6. sezonun sonunda. Yine tüm bu etkinliklerimizde de 600 binin üzerinde misafirimizi de Zorlu PSM'de ağırlamış olacağız. Misafir etkinliklerin içeriklerinde müzikallerden farklı tekil konserlere, elektronik müzik performanslarından tiyatrolara uzanan geniş bir skala var. Burada tiyatroları ayrı bir başlık altında değerlendirebiliriz. Tüm sezon boyunca 32 farklı tiyatro topluluğunun 49 oyunu ile toplamda 276 gösteriye ev sahipliği yaptık. Bunların içerisinde 'Gece Sempozyumu', 'Gerçek' ve 'Bırak İçeri Gireyim' oyunları da Zorlu PSM prodüksiyonuyla sergilendi. Tiyatro, bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Son yıllarda Türkiye genelinde tiyatroya karşı olan ilginin çok üzerinde bir katılım oranıyla Zorlu PSM'de oyunlara ev sahipliği yapıyoruz. Bu durumdan çok memnunuz."

- "Prodüksiyonlarımızın sayısı arttı" Zorlu PSM Genel Müdürü Abbas, sezonun her açıdan başarılı bir şekilde geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu başarılardan ilki kendi prodüksiyonlarımızın sayısının artması. Bir önceki sezondan devam eden 'Damdaki Kemancı' müzikaliyle birlikte bu sene prömiyer yapan 'Alice', 'Gece Sempozyumu', 'Gerçek' ve 'Bırak İçeri Gireyim' prodüksiyonlarımız ile öz kaynaklarımızdan ciddi bir değer yarattığımızı düşünüyorum. Alice'e burada özel bir parantez açmak gerekiyor. Gerek kadrosu gerekse prodüksiyonuyla emsal bir iş ortaya çıktı. Bu sezon gerçekleştirdiği 27 temsille yaklaşık 60 bin bilet satan bir müzikalden bahsediyoruz. Gelecek sezon bir yandan Alice devam ederken diğer yandan yeni projeleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bunun yanı sıra devam eden etkinlik serilerimiz ve festivallerimizi de ayrıca değerlendirmek gerekiyor." Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında yerli sahnenin yıldız isimlerinin sahne aldığını sözlerine ekleyen Abbas, Lokalize konser serisi kapsamında da bağımsız Türk grupları konuk ettiklerini söyledi.