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Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 09:19 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de geçimlerini mangal kömüründen sağlayan Dölek ailesi, Mardin’den Sulakyurt ilçesine gelerek zorlu şartlar altında odundan yılda 70 ton mangal kömürü üretiyor.Türkiye’nin farklı bölgelerinde çalışan 5 çocuklu Dölek ailesi, bu yıl da Kırıkkale’nin Sulakyurt İlçesindeki Kayalıdere mevkisi ormanlık arazide kurdukları çadırda ekmek mücadelesi veriyor.

Kırıkkale’de geçimlerini mangal kömüründen sağlayan Dölek ailesi, Mardin’den Sulakyurt ilçesine gelerek zorlu şartlar altında odundan yılda 70 ton mangal kömürü üretiyor.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde çalışan 5 çocuklu Dölek ailesi, bu yıl da Kırıkkale’nin Sulakyurt İlçesindeki Kayalıdere mevkisi ormanlık arazide kurdukları çadırda ekmek mücadelesi veriyor. Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen alanlarda günün ilk ışıklarıyla mesailerine başlayıp, gün boyunca ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden kestikleri pınar ve meşe odunlarından yılda 70 ton mangal kömürü üretiyor. Üzeri saman ve toprak örtülü odunların yaklaşık 20 gün boyunca yakılmasıyla üretilen mangal kömürü çuvallanıp toptancılara satılıyor.
Mardin’den ailesiyle birlikte çalışmak için gelerek 6 yıldır bu işle uğraşan Dölek ailesi, gece-gündüz demeden, toza, dumana, yüzlerindeki kömür karasına aldırış etmeden zor şartlarda çalıştıklarını belirtti.
Yaptıkları işin zorluğunu anlatan Nurettin Dölek, (26) “Mangal kömürü bizim geçim kaynağımız. Yani işimiz biraz zor. Ormanda çalışıyoruz. Odunu kesiyoruz. Arabaya yüklüyoruz. Buraya getirip çatıyoruz. Daha sonra kazmayla toprağı kazıyoruz. Odunları dizip saman balyalarını üzerine seriyoruz toprak araya kaçmasın diye. Toprağı üstüne serdikten sonra ateşi yakışıyoruz. 20 gün sonrada odunları çıkarttıktan sonra çuvallara koyuyoruz. Daha sonra toptancıya veriyoruz. En iyi kömür pınar ve meşe ağacından oluyor. Diğer ağaçlardan olmuyor. Yılda biz 60-70 ton kömür satıyoruz. Çok zorluk çekiyoruz. Dünyanın en zor işi diyebilirim. Tozu-dumanı var. 5-6 ay buradayım daha sonra memlekete gidiyoruz. Tekrardan buralara geliyoruz.” dedi.

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar

Zorlu şartlar altında mangal kömürü üretiyorlar
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