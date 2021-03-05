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  4. 'Zorlu şartların' telefonu Samsung Galaxy XCover 5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

'Zorlu şartların' telefonu Samsung Galaxy XCover 5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

05.03.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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'Zorlu şartların' telefonu Samsung Galaxy XCover 5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung, Samsung Galaxy XCover 5'i sızıntı olmaktan çıkartıp sonunda resmileştirdi. Firma tarafından tanıtılan Galaxy XCover 5 özellikleri ile suya, toza ve darbelere karşı dayanıklılık sunuyor. Galaxy XCover 5'in fiyatı ise dikkat çekici.

Samsung Galaxy XCover 5 4 Mart günü sürpriz bir şekilde gündeme gelmişti. Alman merkezli bir sızıntı kaynağı tarafından Samsung'un yeni 'zorlu şartlara dayanıklı' telefonunun tüm detayları paylaşılmıştı. Nitekim Samsung bizleri çok fazla bekletmedi ve Galaxy XCover 5'i resmi olarak tanıttı.

GALAXY XCOVER 5 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Galaxy XCover 5'in özellikleri aslında sızıntılarda karşılaştığımızdan çok da farklı değil. Telefonda 5.3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde TFT ekran bulunuyor. Ekranda herhangi bir çentik yok. Bu da son zamanlarda karşılaştığımız telefonların yanında Galaxy XCover 5'i ayrı bir konumda tutuyor. Ancak telefonun çerçeveleri bir hayli kalın. Exynos 850'den gücünü alan, 4GB RAM ve 64 GB (microSD kart desteği var) dahili depolama alanı ile desteklenen Galaxy XCover 5, IP68 ve MIL-STD810H sertifikaları ile suya, toza ve darbelere karşı, kısaca zorlu şartlara karşı dayanıklılık sunuyor.

Galaxy XCover 5 özellikleri

Android 11 ile gelen akıllı telefonun arka tarafında 16 MP çözünürlüğünde tek bir kamera yer alıyor ve bu bizi oldukça şaşırtıyor. Ön tarafta 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut. Telefon enerjisini 15W hızlı şarj destekli 3.000 mAh değerindeki pilinden sağlıyor.

Galaxy XCover 5 kamera

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İŞTE SAMSUNG GALAXY XCOVER 5'İN FİYATI

Galaxy XCover 5'in fiyatı, GSMArena'nın aktardığına göre, Belçika'da 290 euro karşılığında satışa sunulacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

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akıllı telefon Samsung
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