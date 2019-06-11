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Zorlu yolculuk başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

Kars’ta, tatlı su kefallerinin zorlu yolculuğu başladı. Tatlı su kefalleri, yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı ölüm mücadelesi veriyor.

Kars’ta 25 kilometre uzaklıkta bulunan Çerme Barajı’nın önünde yüzlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol kat ederek yumurtalarını bırakacak güvenli yerler arıyor. Çerme Barajı'nın önüne kadar gelen tatlı su kefalleri, baraj setinden yukarı çıkmak için saatlerce mücadele ediyor. Baraj setinden dökülen suya atlayan tatlı su kefalleri tekrar tekrar atlayarak engeli geçmeye çalıyor. Bu zorlu yolculukta çok sayıda balık martılara yem oluyor.

Tatlı su kefallerinin üreme alanı olan akarsularda tersine göçünün başlaması ilginç görüntüler oluşturuyor. Kars Çayı’nda yaşayan tatlı su kefallerinin her yıl Haziran ayında üreme dönemi nedeniyle güvenli bölgelere göç etmek için verdiği mücadele ilginç görüntülere sahne oluyor. Balıklarının göçünü vatandaşlarda çocuklarıyla birlikte izliyor.
Her yıl Haziran ayında balıklarının göçünü izlemeye geldiğini belirten vatandaşlar, “Her yıl Haziran ayının ilk haftalarında tatlı su kefallerinin göçünü seyretmek için, buraya geliyorum. Aşağıdan akıntıya karşı yüzen tatlı su kefalleri yukarıya doğru zıplıyor. Yumurtalarını yukarıdaki sakin sulara bırakmak için çaba sarf ediyor. Bende bu olayı seyretmek için her yıl buraya geliyorum. Çok güzel bir görsel şölen oluyor” dedi.
Çerme Baraj önünde toplanan binlerce balık, yumurtalarını bırakmak üzere barajın akarına atlayarak yukarı çıkmak istiyor. Ancak yüksek olan baraj setini aşamayan balıklar her defasında düşerek tekrar atlıyor. Balıkların göçünü izlemek için ise vatandaşlar bölgeye akın ediyor.
Yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan yüzlercesi martılara yem oluyor.
Tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için derelere sürüler halinde akın ederek, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise zıplayarak geçmeye çalışıyor. Balıkların ölümüne mücadelesi ise dikkat çekiyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kars tatlı su kefali

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