İSTANBUL (AA) - Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, "Türkiye'nin geleceği mutluluk verici olacaktır. Sıkıntılar elbette olacaktır, hangi ülkenin yok ki? Zorluklarımızı iyi eğitilmiş insan gücüyle aşacağız." dedi. Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu tarafından düzenlenen 21. Global Liderlik Formu'nun açılışında konuşan Toptan, dünyanın tehlikelerle dolu bir dönemden geçtiğini söyledi. İç savaşları tahrik etmek isteyen birtakım grupların, son 15-20 günde dünyanın değişik bölgelerinde ortaya koydukları niyeti ülkeleri yöneten liderlerin iyi okuması gerektiğini belirten Toptan, yaşananların çok büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı. Dünyada herkesin kolaylıkla birbiriyle iletişim kurabildiği bir devreden geçildiğini anlatan Köksal Toptan, dünyanın bir taraftan büyüdüğü ama bir taraftan da küçüldüğü bir dönemin yaşandığını belirtti. Toptan, ülkeler bugün eğitimine, kalkınmasına ve sorunlarına çare bulursa, gelecek 10 yılların, 100 yılların buna paralel huzur ve mutluluk dolu olacağını anlatarak, şöyle konuştu: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! (Özel) Topladığı hurdalardan kendi aracını yaptı Japonların 5S projesi ile temizliği ve düzeni öğrenecekler

"Bugün dünyayı savunmakta ve onu ileriye götürmekte zorluklar yaşadığımızı kabul etmemiz lazım. Dünyayı iyi bilerek ortak değerler prensiplerine sadık kalırsak, emeğimizi o yolda harcarsak geleceği iyi kurarız diye düşünüyorum. Türkiye olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın getirdiği bütün zorluklara rağmen ülkemiz bir taraftan eğitimine, bir taraftan kalkınmasına, bir taraftan dış ilişkilerine, dünyanın gelişimine dikkat ederek geleceğini planlamaya çalışmaktadır. Herkes bilmeli ki temel felsefemiz, büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi hem yurtta hem de cihan da sulhtur, barıştır. Ama dünyada barışın tesis edilmesi bizim elimizde de değildir sadece. Bulunduğumuz coğrafya tarih boyu, ihtilafların, savaşların olduğu bir bölgedir. Orta Doğu'ya baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun o bölgede bulunduğu 400 seneyi ayrı tutarsak hep savaşlar vardır. Şimdi de savaşlar vardır. Orta Doğu'daki bu savaşlardan en çok zarar gören ülkelerden biri, belki de birincisi Türkiye'dir. Ülkemize göçmen olarak gelen 4 milyona yakın insan vardır. Sadece Suriye'den değil, Afganistan ve Irak'tan da geliyor. Başka yerlerden de geliyor. Türkiye bu insanlara sınırlarını kapatmadı, kapatamazdı. Çünkü kucağında çocuğu, savaştan kaçarak bebeğinin canını kurtarmaya çalışan bir annenin önüne geçmeyi Türkiye hiçbir zaman doğru bir politika olarak görmedi. Bundan sonra da görmeyecektir. Hem AB'nin hem de ABD'nin Türkiye'nin yaşadığı bu sıkıntısını anlamasını bekleriz."