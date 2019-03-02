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Zorluoğlu ilçeler arasında mekik dokuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 13:18 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, seçim çalışmalarına zaman mekân ayrımı yapmadan devam ederken, ilçeler arasında adeta mekik dokuyor.Programına Köprübaşı ziyaretiyle başlayan, sonrasında tekrar Ortahisar’a dönerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da katıldığı sanayi programına katılan Zorluoğlu, günü Sürmene’de seçim irtibat bürosunda yürütülen çalışmaları değerlendirerek tamamladı.Köprübaşı’ndaki temaslarında ilk olarak seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Zorluoğlu, burada belediye başkan adayı Ali Aydın ve partililerle bir süre görüştü.

Zorluoğlu ilçeler arasında mekik dokuyor

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, seçim çalışmalarına zaman mekân ayrımı yapmadan devam ederken, ilçeler arasında adeta mekik dokuyor.
Programına Köprübaşı ziyaretiyle başlayan, sonrasında tekrar Ortahisar’a dönerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da katıldığı sanayi programına katılan Zorluoğlu, günü Sürmene’de seçim irtibat bürosunda yürütülen çalışmaları değerlendirerek tamamladı.
Köprübaşı’ndaki temaslarında ilk olarak seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Zorluoğlu, burada belediye başkan adayı Ali Aydın ve partililerle bir süre görüştü. Ardından belediyeye geçen Zorluoğlu, başkan Ahmet Tekke’den ilçede sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra hükümet konağında Kaymakam Uğur Tutkan ile bir araya gelen Zorluoğlu, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatını da es geçmedi ve MHP’lilerle de bir toplantı gerçekleştirerek, MHP İlçe Başkanı İrfan Demirci ve teşkilatından 31 Mart günü firesiz destek istedi.
AK Parti İlçe Başkanlığı’nda da bir süre değerlendirmelerde bulunan Zorluoğlu, Köprübaşı programını ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla hasbihal sonrası kamu kurum ziyaretleriyle tamamladı.
Zorluoğlu, kentteki temasları kapsamında daha önce sanayi sitelerini gezdiklerini ve esnafın sıkıntılarını dinlediklerini söyledi. Seçimden sonra tekrar bir araya geleceklerini kaydeden Zorluoğlu, projelerini kamuoyuna açıkladıklarında görüleceği üzere, sanayi bölgesiyle ilgili çok özel projeleri olduğunu bildirdi. Trabzon’a yakışan, modern ve donanımlı sanayi sitelerinin hayata geçirileceğini vaat eden Zorluoğlu, “El birliğiyle sorunlarınızı çözeceğiz. Bu konuda tüm esnafımız rahat olsun. Değirmendere’nin trafik sorunu ve sanayi meselesinin çözümü, bizim en önemli ve öncelikli meselelerimizdendir” dedi.
Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, günü Sürmene’de seçim koordinasyon merkezinde belediye başkan adayı Rahmi Üstün, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Azizoğlu ve partilerle bir araya gelerek gerçekleştirdiği seçim çalışmaları değerlendirme toplantısıyla tamamladı.

Zorluoğlu ilçeler arasında mekik dokuyor

Zorluoğlu ilçeler arasında mekik dokuyor

Zorluoğlu ilçeler arasında mekik dokuyor

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