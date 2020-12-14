Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) başvurusu 2021... DASK nedir, fiyatı ne kadar? DASK başvurusu nereye nasıl yapılır? DASK başvuru şartları nedir?

Zorunlu deprem sigortası nedir? 2001 yılında Doğal Afetler Kurumu (DASK) tarafından 2001 yılından bu yana zorunlu hale getirilen zorunlu deprem sigortası için birçok yaptırım uygulanıyor. Son günlerde Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından sürekli gündem olan, zorunlu deprem sigortası başvurusu nereye nasıl yapılır araştırılıyor. Olası bir doğal afetin olumsuz sonuçlarını azaltan zorunlu deprem sigortası 2021 fiyatı ne kadar merak ediliyor. Deprem ülkelerinden birisi olan Türkiye'de DASK'ın önemi oldukça büyük. Vatandaşların depreme hazırlıklı olması gerekiyor. 2001 yılında Doğal Afetler Kurumu (DASK) tarafından evler için zorunlu hale getirilen deprem, depremle birlikte meydana gelen yangın, yine deprem kaynaklı meydana gelen; tsunami, patlama ve diğer olaylarda vatandaşlara büyük güvence sağlıyor. Peki zorunlu deprem sigortası başvuru şartları nedir? Zorunlu deprem sigortası ne kadar? DASK ZORUNLU MU, NEDEN? Deprem konusu gündem oldukça milyonlarca insan DASK sigortası zorunlu mu merak ediyor. DASK, yaptırılması zorunlu kılınmış bir sigorta türüdür. 2001 yılından bu yana olası bir deprem sonrasında olumsuzluk yaşamamak adına DASK yaptırılması zorunlu kılınmıştır. DASK'ın zorunlu olmasının nedeni ise, beklenmedik doğal afetler sonrasında binalarda meydana gelen hasarların onarılması için, zorunlu deprem sigortası poliçesinde belirtilen limitler kadar koruma sağlar. Deprem gibi doğal afetlerde yaşanan kayıpların kolay bir şekilde atlatılması için DASK yaptırmak hayati öneme sahiptir. DASK fiyatı 2021 hakkında net bir rakam vermek doğru olmaz ve fiyatlar DASK yapan şirketlere göre değişkenlik gösterir. Fakat zorunlu deprem sigortasında teminat altına alınan şey bina olduğu için, DASK sigortası yapan şirketler benzer fiyat verir.

DASK YAPTIRMANIN GEREKLİLİKLERİ NELERDİR? Zorunlu deprem sigortasının hayati öneme sahip olduğunu belirtmiştik. Dask yaptırmanın gerekliliklerini şu şekilde sıralayabiliriz; Konutunuz ile ilgili tapu kaydı almak, doğalgaz, su, elektrik aboneliklerini açtırabilmek için DASK yaptırılmalıdır. Türkiye deprem kuşağında olduğu için daha dayanıklı binalar oluşturmak ve deprem sonrası felaketleri azaltmak nedeniyle DASK zorunlu olmuştur. DASK ülke genelinde yaşanan her deprem felaketinde evinizde meydana gelen hasarların masraflarını karşıladığı gibi evinizin garanti altına alınmasını da sağlar. DASK ile birlikte tplumda sigorta bilinci oluşturulması amaçlanır. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRMAMANIN CEZASI NEDİR? Zorunlu deprem sigortası adından dolayı "zorunlu" olduğu ve yapılmadığı takdirde cezası olacağı anlamı vermektedir fakat, DASK yapmamanın herhangi bir cezası yoktur. Ama sigorta yaptırmayan konut sahiplerine bazı yaptırımlar uygulanır. Örnek verecek olursak; köy gibi yerleşik alanlarda bulunan binalar, ticari amaçlı kullanılan binalar, projeye aykırı yapılmış evler ve yıpranmış harap durumundaki evlere DASK zorunlu kılınmamıştır. DASK yaptırmayan bir kişinin evinde meydana gelen hasarın herhangi bir güvencesi olmaz.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI BAŞVURU LİNKİ DASK NEDEN ÖNEMLİDİR? DASK SİGORTASININ ÖNEMLİ NOKATALARI NEDİR? DASK deprem sonrası meydana gelen hasarları karşılar ve bu hasarlar sadece bina için geçerlidir. Zorunlu deprem sigortası olası bir deprem sonrasında konutta bulunan vatandaşların evsiz kalmasının önüne geçer. Ayrıca yaşanan depremin ardından binada meydana gelen hasarların DASK'a bildirilmesi oldukça önemlidir. Zorunlu deprem sigortası zorunlu olmasa da deprem sonrasında ev ihtiyacına kadar karşılayacağı için zaruri bir sigorta olarak görülmektedir. DASK deprem sonrasında binada meydana gelen küçük hasarları dahi onarır. DASK'tan destek almak için binada büyük hasar meydana gelmesini beklememek gerekir. EŞYALAR DASK KAPSAMINA GİRİYOR MU? Zorunlu deprem sigortası bina için yapılıyor fakat, eşyalar DASK kapsamına giriyor mu merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen İzmir depremi sonrasında zorunlu deprem sigortası kapsamına dair toplumda yer alan belirsizliklere açıklık getiren online kredi karşılaştırma platformu Genel Müdürü Ömer Paksoy; "DASK sadece eve ve binalara gelecek olan zararları kapsar. Eşyalar ve elektronik cihazlar DASK kapsamına girmez. Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları; mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal; eşya ve benzerleri, tüm bedeni zararlar ve vefat, manevi tazminat talepleri, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak; tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar ve depremden bağımsız olarak; binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar da DASK kapsamında değildir. Bu yüzden DASK'ın yanı sıra konut sigortası, eşya sigortası, iş yeri sahipleri için ise iş yeri sigortası yaptırmak gerekir. Hatta doğal afet durumlarında oluşabilecek hasarları karşılayabilmek için kasko poliçesine deprem teminatını da eklemek doğru olacaktır" şeklinde konuştu.

Konut ve eşya sigortasının kapsamına da değinen Paksoy, şunları söyledi: "Konut ve eşya sigortası ise sigortalanan konutu ve eşyalarınızı teminat kapsamına göre yangın, deprem, sel, su baskını, dolu, hırsızlık, cam kırılması ve daha birçok olası duruma karşı güvence altına alan sigorta türüdür. Teminat kapsamında olması durumunda da pek çok hasar ve imkânı karşılar. Bunlar, cam kırılmaları dâhil konutta ya da eşyalarda oluşabilecek hasarlar, hırsızlık sırasında ve sonrasında verilen zararlar, zorunlu deprem sigortasının karşılamadığı durumlar, kombi ve klima bakımı, ücretsiz halı yıkama, çilingir hizmeti, tesisat, elektrik, konutta hasar oluşması durumunda otelde konaklama, tıbbi destek imkânı ve ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi teminatları olarak çeşitlenebilir." dedi. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HANGİ BİNALARI KAPSAR? Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

Kat irtifakı tesis edilmiş binalar, Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HANGİ BİNALARI KAPSAMAZ? Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs.) İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar, Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri vb.) üzerine inşa edilmiş binalar, Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binaları kapsamaz.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI VERGİ MİDİR? Zorunlu Deprem Sigortası bir vergi türü değildir. Depremin yol açtığı zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta ürünüdür. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İNŞAATA YAPILIR MI? İnşaatı henüz bitmemiş konutlar kapsam dışı kalması sebebiyle Zorunlu Deprem Sigortası’na tabi değildir, yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır ZDS KAÇAK BİNALAR İÇİN YAPILIR MI? Zorunlu Deprem Sigortası kaçak inşaa edilmiş binalar için yapılamaz.

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, ZDS kapsamına girer.

Kooperatiften tapu bilgileri alınarak Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NASIL NEREYE YAPILIR? DASK adına ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası düzenleme yetkisi, DASK ile sigorta şirketi arasında imzalanan bir sözleşme ile tanımlıdır. Güncel Yetkili Sigorta Şirketleri listesine test.dask.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER? Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır: Sigortalının: Adı-Soyadı

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