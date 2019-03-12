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Zorunlu iniş yapan helikopter sorunsuz havalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

Tunceli’de bugün sabah zorunlu olarak boş araziye iniş yapan polis helikopterinin bakımları yapılarak tekrar havalanması sağlandı.Tunceli’de Polis Özel Harekat personelinin görev değişimi esnasında ‘Polis Helikopterinin’ teknik arıza vermesi üzerine tecrübeli uçuş ekibi araziye mecburi iniş yapmıştı.

Zorunlu iniş yapan helikopter sorunsuz havalandı

Tunceli’de bugün sabah zorunlu olarak boş araziye iniş yapan polis helikopterinin bakımları yapılarak tekrar havalanması sağlandı.
Tunceli’de Polis Özel Harekat personelinin görev değişimi esnasında ‘Polis Helikopterinin’ teknik arıza vermesi üzerine tecrübeli uçuş ekibi araziye mecburi iniş yapmıştı. 2’si pilot 13 personel bulunan helikopterde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgeye Vali Tuncay Sonel de giderek bilgi aldı. Yaşanan teknik arızanın giderilmesi için bölgeye gönderilen teknik destek ekibi de çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışma sonrası helikopter sorunsuz bir şekilde havalanarak zorunlu iniş yaptığı bölgeden ayrıldı. Helikoptere başka bir helikopter de eşlik etti.
Valilik açıklamasında, "Zorunlu iniş yapan emniyet helikopterimizin bakımı tamamlandı, sorunsuz ayrıldılar" denildi.

Zorunlu iniş yapan helikopter sorunsuz havalandı

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