Zorunlu iniş yaptırılan uçakta yakalanan muhalif gazeteci iş arkadaşından şüpheleniyor

Belarus ONT televizyon kanalında, Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair’a ait yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Minsk’e acil inişi ile ilgili detayların ve yolcular arasında bulunan Protaseviç’in gözaltındaki ifadelerinin yer aldığı bir program yayımlandı.

İŞ ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENİYOR

Son günlerde bir arkadaşı ile arasının oldukça gergin olduğunu anlatan Protaseviç, “İş ile ilgili telefondaki sohbet grubunda (Atina’dan) uçağın kalkmasından 40 dakika önce, tek bir defa, hangi uçak ile nereye uçuş yapacağım, hareket edeceğim ile ilgili mesaj yazdım. Bu kişi bu sohbet grubunda vardı.” dedi.

"SOHBET GRUBUNDA BİLGİ VERDİM, KENDİMİ MİNSK'TE BULDUM"

Minsk’te gözaltına alınınca kendisinin “satıldığını” anladığını belirten Protaseviç, “Çünkü uçuşumla ilgili bilgiyi hiçbir yerde konuşmadım. Bu hususta sohbet grubunda bilgi verdim, kendimi Minsk’te buldum. Hem de derhal.” diye konuştu.

Protaseviç, kendisini ele verdiğini düşündüğü kişinin tüm ülkede ve kitlesel boyutta “asılsız bomba ihbarı yapan” bir grupla bağlantısı olduğuna dikkat çekti.

Son zamanlarda üzerinde çalıştıkları Belarus'ta protesto eylemlerinin faydasız olduğunu Vilnius’da muhalefetin temsilcileri ile müzakere ettiğini ifade eden Protaseviç, halihazırda sokaklarda hareketliliğin olmadığı, sokak eylemleri organize etmek için ekonominin zora girip insanların fakirleşmesini beklemek gerektiği fikrini beyan ettiğini anlattı.