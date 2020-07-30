"Zorunlu korona testini uygulatmak polisin işi"

Bu kez de uygulamaya rağmen herkesin test yaptırıp yaptırmayacağı gündemde. Zorunlu testlere karşı çıkanlar, bunun insan bedenine bir müdahale olduğunu savunuyor. GdP ise böyle bir durumda gönüllü olarak test yaptırmak istemeyenlere zorla test yaptırma görevini polisin üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın riskli bölge ve ülke uyarısı verdiği ülkelerde tatil yapaıp, geri dönenlerin havalimanlarında ülkeye girişte test yaptırmaları talep ediliyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn, gelecek haftadan itibaren havalimanlarında söz konusu tatilcilere test yaptırma zorunluluğu getirldiğini açıkladı. Test ücretleri, devlet tarafından karşılanacak.

Alman Polis Sendikası, test yaptırmaya karşı çıkanları buna zorlamanın polisin işi olduğunu belirtti.Almanya'daki risk bölgelerinden dönen tatilcilerin, ülkeye girişlerinde havalimanlarında koronavirüs testi yaptırmalarına yönelik tartışma sürüyor. Alman Polis Sendikası (GdP), test yaptırmamakta ısrar eden kişilere yönelik müdahalenin polisin işi olduğunu ifade etti.

GdP Başkan Yardımcısı Jörg Radek, Alman Yazıişleri Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, "İdare koronavirüs testlerini zorunlu kılarsa bunun uygulamasını sağlamak, polisin görevidir" dedi. Radek, böyle bir kararın eyaletler bazında alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Halkın testler konusunda iş birliği yapması gerektiğini ifade eden Radek, testlerin insan bedenine müdahale olduğunu ancak aynı zamanda da birey ile toplumun çıkarı arasında bir seçim yapmak zorunda olunduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgınının, toplumsal olarak daha önce yaşanmamış bir durum olduğuna dikkat çeken Radek, insanların gönüllü olarak test yaptırmaya yanaşacaklarına inandığını söyledi.

Test ücretine tepki

Risk bölgelerinden dönen tatilcilere yapılacak testlerin, devlet tarafından ödenmesine itiraz edenler de var. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch, "Tedbir amaçlı ya da maddi sıkıntılar nedeniyle yurt dışında tatil yapmayan kişilerin, şimdi tüm seyahat edenlerin test masraflarını ödemek zorunda kalmasının hiçbir anlamı yok" dedi.