Zorunlu trafik sigortası fiyatları 2022 yılında ne kadar? Trafik sigortası fiyat sorgulama ve teklif alma işlemleri nasıl yapılır?

Zorunlu trafik sigortası yapan şirketler ile iletişime geçilerek fiyat teklifleri alınabilir. Her şirketin fiyatlandırması birbirinden farklıdır. Ek olarak sigorta şirketleri çeşitli hizmetleri de müşterilerine sunabilir. Araç sahiplerinin yaptırmakta zorunlu olduğu trafik sigortası güvenlik için gereklidir. Olası bir kaza sonucunda karşı tarafta oluşacak hasarı trafik sigortası karşılar. Zorunlu trafik sigortası karşı tarafın mağduriyetini gidermek için alınan bir önlem olarak adlandırılabilir.

Trafik sigortası ne işe yarar?

Zorunlu trafik sigortası, kasko sigortasına nazaran araç sahibini değil karşı tarafın hasarını karşılayan ve olması zorunlu olan bir sigortadır. Zorunlu trafik sigortası kapsamında güvence altına alınan durumlar:

Kişi başı tedavi ve ölüm gideri

Kaza başı tedavi ve ölüm gideri

Kaza başı maddi tutarlar ve giderler

Bu trafik sigortası her iki tarafın da maddi ve manevi olarak güvence altında olmasını sağlayarak olası zararların önüne geçmeye destek olur.

Zorunlu trafik sigortası yaptırılmazsa ne olur?

Trafik sigortası zorunlu bir sigortadır ve yaptırılmadan ya da yenilenmeden trafiğe çıkıldığı tespit edilirse çeşitli ceza yaptırımları uygulanır. Her yıl yenilenmesi gereken sigortanın günü geciktirilmemelidir. Günü 1 gün dahi geçen araca ve araç sahibine çeşitli yaptırımlar uygulanır:

Araç bağlanır

Sigorta gecikme cezası uygulanır

Aracın bağlı kaldığı gün sayısı boyunca otopark faturası araç sahibine kesilir.

Trafik sigortası sorgulama nasıl yapılır?

Trafik sigortası her motorlu araç sahibinin yaptırması gereken zorunlu sigortaya verilen addır. Bu sigortaya sahip olmayan araçların trafiğe çıkması yasaktır. Geçerlilik süresi 1 yıl olan zorunlu trafik sigortası yenilenmediği taktirde pek çok cezai işlem uygulanır. Trafik sigortası yenileme işlemleri, sigorta süresi dolmadan yapılmalıdır. Böylelikle olası bir aksilik önlenerek güvenle trafiğe çıkılabilir. Trafik sigortası tarihi gelmeden yenilenirse mevcut sigortanın günü devam ederek üzerine 1 yıl eklenir. Trafik sigortasının günü dolmadan yenilemenin herhangi bir zararı yoktur. Trafik sigortasının kaç gün kaldığını öğrenmenin birden fazla yolu vardır. Bunlar:

Mevcut sigortanın faturasına bakılarak öğrenilebilir. Sigortanın bitiş tarihi, yapılış tarihinden tam 1 yıl sonradır.

e-Devlet üzerinden sigorta ve hasar sorgulama işlemi yapılabilir.

Trafik sigortası sorgulanarak kalan süre öğrenilebilir. Trafik sigortası hesaplama işlemi hatasız bir şekilde yapılmalıdır. Mevcut sigortanın başlangıç tarihi tam bilinmeli, sigorta şirketi ile iletişime geçilerek sigorta süreci hakkında bilgi alınmalı ya da e-Devlet üzerinden sorgulama yapılarak kesin bilgilere ulaşılmalıdır. Böylelikle olası bir unutma ve aksatma durumu yaşanmayacaktır.

Trafik sigortası fiyatı nasıl sorgulanır?

Trafik sigortası hizmeti sağlayan sigorta şirketleri farklı paketlerde zorunlu trafik sigortası seçenekleri sunar. Her yıl yenilenmesi gereken zorunlu trafik sigortasının kapsamı oldukça geniştir. Trafik sigortası teklif alma işlemi oldukça kolay yapılabilir. Zorunlu trafik sigortası teklifleri alınarak değerlendirilebilir. Böylelikle en ucuz trafik sigortası kolaylıkla bulunabilir. Trafik sigortası teklif alma işlemi için iki yol var:

Sigorta hizmeti sunan şirketlerin web sitelerine girilerek birkaç adımda teklif alınabilir.

Sigorta şirketlerinin ofislerine gidilerek birebir görüşmeler sağlanabilir ve teklif alınabilir.

Trafik sigortası fiyatları ne kadar?

Trafik sigortası fiyatları sigorta şirketleri tarafından belirlenir. Genellikle birbirine yakın fiyatlar veren sigorta şirketleri her araç türüne özel paket sunar. Fakat bu fiyatları belirleyen 3 ana unsur vardır:

Sigorta sahibinin hasarsızlık basamağı

Sigorta yapılacak aracın türü

Sigorta yapılan ilin belirlenmiş tavan fiyatı

Sigorta şirketleri arasında fiyatlar değişiklik gösterse de bu şirketler maksimum belirlenmiş olan tavan fiyat üzerinden teklifte bulunabilirler. Tavan fiyatlar iller arasında da değişiklik gösterir. Yaşadığınız ilin tavan fiyatını bilmek sigorta teklifi alırken size yardımcı olacaktır. İnternet üzerinden plaka ve TC kimlik numarası ile kolay bir şekilde teklif almak mümkündür.

Teklifi veren sigorta şirketlerinin değerlendirme ölçütleri farklılıklar gösterebilir. Trafik sigortası ne kadar olacağı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. En uygun trafik sigortası teklifi almak için sigorta şirketleri ile görüşmeler sağlanabilir. Teklif alınırken verilen hizmet ve sigorta kapsamı detaylı bir şekilde öğrenilmelidir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yönergede trafik sigortası genel şartları belirlenmiştir. Sigorta işlemleri yapılırken genel şartların yerine getirildiğine emin olunmalıdır. Bu şartlar aracın tipine, araç sahibine ve belirli kurallara göre pek çok alanı kapsar.



