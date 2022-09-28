Zorunlu trafik sigortası neleri karşılar? Trafik sigortası hangi durumlarda ödeme yapmaz?

Temel olarak zorunlu trafik sigortası karşı tarafta oluşan hasarları karşılar. Zorunlu trafik sigortasının poliçe şartlarına göre hasarlar karşılanır. Poliçe şartlarında yer alan maddelere göre karşı tarafın aracında oluşan maddi hasarlar, sağlık konusunda oluşacak zararlar ve ilerleyen zamanlardaki hukuki süreçler sigorta tarafından karşılanır. Motorlu aracın daha önce kazaya karışmış olması trafik sigortası primini etkiler mi sorusunun cevabı da şu şekildedir:
Motorlu aracın daha önce kazaya karışmış olması trafik sigortası primini etkiler. Karışılan kaza, sigorta şirketleri tarafından trafik sigortasındaki basamak ve oranlarına göre belirlenip indirim ya da prim arttırımı olarak işlenir. Peki, hangi durumlar sigorta kapsamında yer alır?
Trafik sigortası kapsamı dışında kalan hasarlar sigorta şirketleri tarafından her hangi bir tazminat ödemesinin yapılmaz. Trafik sigortası genel şartlarına göre hangi durumlarda ödeme yapılacağı belirlenmiştir. Trafik sigortasının ödeme yapmayacağı durumlar şu şekildedir:
Zorunlu trafik sigortası yaptıran kişilerin öğrenmesi gereken en önemli noktalardan biri de zorunlu trafik sigortası her kazayı karşılar mı yoksa belirli şartlar da var mıdır? Trafik sigortasının hangi durumları karşıladığına hangi durumların da sigorta kapsamı dışında kaldığına dikkat etmek gerekir. Trafik sigortasının karşıladığı durumlar aşağıdaki şekilde açıklanabilir:
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