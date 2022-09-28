Zorunlu trafik sigortası neleri karşılar? Trafik sigortası hangi durumlarda ödeme yapmaz?

Temel olarak zorunlu trafik sigortası karşı tarafta oluşan hasarları karşılar. Zorunlu trafik sigortasının poliçe şartlarına göre hasarlar karşılanır. Poliçe şartlarında yer alan maddelere göre karşı tarafın aracında oluşan maddi hasarlar, sağlık konusunda oluşacak zararlar ve ilerleyen zamanlardaki hukuki süreçler sigorta tarafından karşılanır. Motorlu aracın daha önce kazaya karışmış olması trafik sigortası primini etkiler mi sorusunun cevabı da şu şekildedir:

Motorlu aracın daha önce kazaya karışmış olması trafik sigortası primini etkiler. Karışılan kaza, sigorta şirketleri tarafından trafik sigortasındaki basamak ve oranlarına göre belirlenip indirim ya da prim arttırımı olarak işlenir. Peki, hangi durumlar sigorta kapsamında yer alır?

Trafik sigortası hangi durumlarda ödeme yapmaz?

Trafik sigortası kapsamı dışında kalan hasarlar sigorta şirketleri tarafından her hangi bir tazminat ödemesinin yapılmaz. Trafik sigortası genel şartlarına göre hangi durumlarda ödeme yapılacağı belirlenmiştir. Trafik sigortasının ödeme yapmayacağı durumlar şu şekildedir:

Araç trafikte ve seyir hâlinde değilse yani araç hareket hâlinde olmadığı durumlarda oluşabilecek herhangi bir zarar sigorta tarafından karşılanmaz.

Zorunlu trafik sigortası sadece üçüncü şahıslarda oluşan gerek maddi gerekse sağlık açısından oluşan zararları karşılar. Sigortası bulunan araç sahibi kazaya sebep olmuş ve kusurlu ise kendi hasarlarını kendisi karşılar.

Kazaya sebep olan ve sigorta sahibi olan şahısların ailesi araç içinde olsa bile herhangi bir maddi ya da manevi zararları sigorta tarafından karşılanmaz.

Kaza sırasında aracın içinde veya bagaj kısmında yer alan eşyalar zarar gördüğü takdirde sigorta teminatı dışında yer alır ve herhangi bir ücret talep edilemez.

Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Zorunlu trafik sigortası neleri karşılar?

Zorunlu trafik sigortası yaptıran kişilerin öğrenmesi gereken en önemli noktalardan biri de zorunlu trafik sigortası her kazayı karşılar mı yoksa belirli şartlar da var mıdır? Trafik sigortasının hangi durumları karşıladığına hangi durumların da sigorta kapsamı dışında kaldığına dikkat etmek gerekir. Trafik sigortasının karşıladığı durumlar aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

Oluşan kaza sonucu karşı tarafa verilen maddi hasarların masrafları.

Kamuya ait olan mallara (sokak lambası, elektrik direği vb.) kasti olmadan verilen hasar.

Üçüncü şahsa ait olan ev, dükkân gibi mallara verilen zararlar.

Ölümle sonuçlanan kazalarda vefat eden kişilerin defin işlemleri için gereken masraflar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin masrafları.

Kaza sonucu açılan davalar için gereken avukatlık masrafları.



