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Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme

21.10.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında asgari teminat hadleri 2022 yılı başında geçerli olmak üzere artırıldı.

Zorunlu trafik sigortasında yeni düzenleme

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası asgari teminatları; araç başına 43 bin TL'den 50 bin TL'ye, kaza başına da 86 bin TL'den 100 bin TL'ye yükseltildi.

Bu tutarlar, 2023 yılı başından itibaren sırasıyla 54 bin TL ve 108 bin TL olarak uygulanacak.

Yönetmelikle ayrıca, yılbaşından itibaren uygulanmak üzere sağlık gideri ile sakatlanma ve ölüm teminatları kişi başına 430 bin TL'den 500 bin TL'ye, kaza başına 2.15 milyon TL'den 2.5 milyon TL'ye çıkarıldı.

2023 yılı başından itibaren bu tutarlar da sırasıyla 540,000 TL ve 2.7 milyon TL olarak uygulanacak.

Kaynak: Reuters

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resmi gazete
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