ZTE 18 GB bellekli telefonunu tanıttı

ABD ambargosu altında üretim yapmaya devam eden ZTE, bir başka Çin merkezli firma olan Huawei ile aynı kaderi yaşıyor. Ancak firmanın durmaya niyeti yok. ZTE’nin tanıttığı son ürün ise Axon 30 Ultra Aerospace Edition oldu. Cihazın özellikleri oldukça dikkat çekici. İsterseniz vakit kaybetmeden modeli mercek altına alalım!

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition, gücünü Qualcomm tarafından üretimi gerçekleştirilen Snapdragon 888 5G yonga setinden alıyor. 18 GB RAM ve 1 TB dahili depolama alanı ile dikkat çeken cihaz, 144 Hz ekran yenileme oranına sahip.

6.67 inçlik bir ekran ile gelen telefon, bünyesinde 4.600 mAh.’lik bir batarya barındırıyor. 66W hızlı şarj desteği de sunulan cihaz kutusundan Anroid 11 işletim sistemi ile çıkacak. Modelin kamera özellikleri de dikkate değer nitelikte.

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition sırt kısmında dörtlü kamera kurulumu ile geliyor. Bu alanda 64MP ana kameraya 64MP ultra geniş açılı kamera, 64MP portre lens ve 8MP periskop lens eşlik ediyor. Ön kısımda ise 16MP’lik selfie kamerası yer alacak. Çin özelinde satışa çıkan telefonun fiyatı ise 1.095,00 dolar olarak açıklandı.



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