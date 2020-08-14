ZTE Axon 20 5G dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu olabilir!

Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip olan akıllı telefonunun ZTE'den geleceğini, ZTE Mobile Başkanı Ni Fei'nin ağzından sizlere aktarmıştık. Ni Fei'nin paylaşımının ardından ZTE A20 5G adıyla görüntülenen telefon hakkında çok fazla bilgi gelmedi. En önemli telefonun tasarımına dair hiçbir ipucu yoktu; Ta ki bugün gelen TENAA görüntülerine kadar. Zira, gelen görüntüler ZTE'nin dünyada bir ilk olacak telefonuna ışık tutuyor olabilir.

ZTE Axon 20 5G adını taşıyan telefon Çin'in sertifikasyon kuruluşu TENAA'da ortaya çıktı. ZTE A2121 model numarasına sahip olan ZTE Axon 20 5G'nin fotoğraflarına baktığımızda ise ekran altı kamerasını göremiyoruz. Fakat şunun altını çizmekte de yarar var; Fotoğraflarda herhangi bir çentik de gözümüze çarpmıyor.

DÜNYANIN İLK EKRAN ALTI KAMERALI TELEFONU ZTE AXON 20 5G Mİ?

Gerek Ni Fei'nin yaptığı paylaşım olsun, gerekse de model isimlerinin birbirini tutması olsun TENAA'daki ZTE Axon 20 5G'nin dünyadaki ilk ekran altı kameralı akıllı telefon olacağını işaret ediyor. Tabi ZTE, ZTE Axon 5G'den önce başka bir telefon daha tanıtarak, o telefona dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu unvanı kazandırabilir.