ZTE AXON 20 için Avrupa yolu göründü

ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera sistemine sahip olan telefonu ZTE AXON 20 ile geçtiğimiz aylarda karşımıza çıkmıştı. Özellikleri ile beğeni toplayan telefon şimdi de Avrupa ülkelerine gelmek için kolları sıvadı. Türkiye’de de satışa sunulacağını düşündüğümüz bu model bakalım bizlere neler sunuyor?

ZTE AXON 20‘de 6.92 inç büyüklüğünde 2460 × 1080 çözünürlüğünde 90Hz tazeleme hızına sahip OLED ekran yer alıyor. Bu ekranda parmak izi okuyucusu ve 32 Megapiksel f/2.0 diyafram kamera yer alıyor. Ön kameraya geçiş yaptığınızda ekranın bir bölümü pasif hale geliyor ve kamera ortaya çıkıyor.

Kalbinde Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti ve 6 GB / 8 GB RAM yer alan telefon, arka kamerası ile de oldukça iddialı. ZTE, telefonun arka bölümünde 64 Megapiksel f/1.8 diyafram ana + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel macro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyaframlı kamera kurulumuna yer veriyor.

ZTE AXON 20 ÖZELLİKLERİ

6.92 inç büyüklüğünde 2460 × 1080 çözünürlüğünde 90Hz tazeleme hızına sahip OLED ekran

Sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti(1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475 CPUs)

Adreno 620 GPU

6GB / 8GB LPDDR4x RAM

128GB (UFS 2.1) / 256GB (UFS 2.1) dahili depolama birimi

2TB’a kadar microSD kart desteği

64 Megapiksel f/1.8 diyafram ana + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel macro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyafram arka kamera

32 Megapiksel f/2.0 diyafram ekran altı ön kamera

Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C, NFC

30W hızlı şarj ve, Qualcomm Quick Charge 4+ destekli 4.220 mAh kapasiteli batarya

Boyutlar: 172.1×77.9×7.98mm

Ağırlık: 198 gram

DTS:X Ultra desteği

Android 10 / MiFlavor 10.5 işletim sistemi

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