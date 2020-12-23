ZTE AXON 20 için Avrupa yolu göründü

ZTE, dünyanın ilk ekran altı kamera sistemine sahip olan telefonu ZTE AXON 20 ile geçtiğimiz aylarda karşımıza çıkmıştı. Özellikleri ile beğeni toplayan telefon şimdi de Avrupa ülkelerine gelmek için kolları sıvadı. Türkiye’de de satışa sunulacağını düşündüğümüz bu model bakalım bizlere neler sunuyor?
ZTE AXON 20‘de 6.92 inç büyüklüğünde 2460 × 1080 çözünürlüğünde 90Hz tazeleme hızına sahip OLED ekran yer alıyor. Bu ekranda parmak izi okuyucusu ve 32 Megapiksel f/2.0 diyafram kamera yer alıyor. Ön kameraya geçiş yaptığınızda ekranın bir bölümü pasif hale geliyor ve kamera ortaya çıkıyor.
Kalbinde Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti ve 6 GB / 8 GB RAM yer alan telefon, arka kamerası ile de oldukça iddialı. ZTE, telefonun arka bölümünde 64 Megapiksel f/1.8 diyafram ana + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram + 2 Megapiksel macro + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyaframlı kamera kurulumuna yer veriyor.
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