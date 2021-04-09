ZTE Axon 30 Pro+'ın fiyatı sızdırıldı!

ZTE Axon 30 Pro+ yüksek ihtimalle önümüzdeki hafta tanıtılacak. Akıllı telefonun, üçü 64MP çözünürlüğünde olmak üzere dört kamerayla tanıtılması bekleniyor. Fakat tanıtıma az bir süre kala ZTE Axon 30 Pro+ için önemli bir sızıntı gerçekleştirilmiş durumda.

İŞTE ZTE AXON 30 PRO+'IN FİYATI

Yapılan sızıntıya göre, Axon 30 Pro+'ın fiyatı pek çok amiral gemisi akıllı telefonu sollayacak. Zira sızıntı telefonun 1.200 dolarlık bir fiyat etiketi ile geleceğini ortaya koyuyor. Galaxy S21 serisine, Find X3 Pro'ya ve OnePlus 9 Pro'ya rakip olacak telefonun fiyatının yüksek bulunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sızıntıdaki ZTE Axon 30 Pro+'ın özelliklerine geçelim.

ZTE AXON 30 PRO+ EKRAN ALTI KAMERA TEKNOLOJİSİ İLE GELİYOR

Axon 30 Pro+, iddiaya göre 120 Hz yenileme hızına sahip, QHD+ çözünürlüğünde, 6,8 inçlik AMOLED bir ekran ile gelecek. İkinci nesil ekran altı kamera teknolojisini kullanacak telefon, ekran altından 44 MP'lik bir kamera çözünürlüğü sunacak. Snapdragon 888 işlemcisini taşıyacak telefon, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile bu işlemciye destek verecek.

55W'lık hızlı şarj destekli 4.500 mAh gücündeki pil telefona enerji verecek. Arka tarafta daha önce de söylediğimiz gibi 64 MP ana kamera, 64 MP ultra geniş açılı kamera ve 8 MP süper zoom kamera yer alacak. İddialar bu yönde olsa da ZTE'nin resmi duyurusunda nasıl bir telefon ile karşılaşacağımız henüz kesin olarak bilinmiyor.

