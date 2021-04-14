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ZTE Axon 30 serisi geliyor!

14.04.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, telefonun bazı özelliklerini resmi açıklamadan önce duyurdu. Buna göre ZTE Axon 30 Ultra, Snapdragon 888 işlemcisiyle desteklenecek. Cihaz, üç adet 64MP kameraya ve 120 Hz ekrana sahip olacak.

ZTE Axon 30 serisi geliyor!

En üst düzey Axon 30 akıllı telefonu 66W hızlı şarj cihazı ile gelecek. Şarj cihazı, hem 20V@3.25A hem de 11V @ 6A’da 66W şarjı destekliyor. Ayrıca 5V ile 20V arasında değişen 15W, 18W, 36W, 45W ve 55W modlarını da destekleyecek. ZTE, yeni Axon telefonun çift kavisli kenarları ortaya çıkaran ön tasarımını şimdiden tanıttı. Dörtlü kamera kurulumundaki üç kamera ise 64MP kameradan oluşacak. Bunlar; ana kamera, ultra geniş kamera ve portre kamera olarak görev yapacak.

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ZTE AXON 30 NELER SUNACAK?

En iyi performans gösteren yonga setine sahip olmanın yanı sıra, ZTE Axon 30, muhtemelen 12 GB’a kadar RAM ile UFS 3.1 depolama ve LPDDR5 RAM kullanacak. Axon 30 serisi, 15 Nisan’da tamamen açıklanacak. Cihazın renk seçenekleri de belli oldu. Çinli şirketin Weibo sayfasında dört renk seçeneğini ortaya çıkaran bir video yayınlandı. Renkler arasında düz Siyah, beyaz parlak versiyon, mavi gradyan ve sarı-altın-kahverengimsi deri seçeneği bulunacak. Weibo gönderisi, telefonun yan kısımlarının, kullanımı büyük ölçüde iyileştirdiğini iddia ettiği 70 derecelik dik eğriliğiyle geleceğini de belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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