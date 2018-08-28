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ZTE Axon 9 Pro, 30 Ağustos’ta tanıtılacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2018 08:05 | Son Güncelleme

Bu ay sonunda resmen tanıtılacak ZTE Axon 9 Pro’nun yeni görüntüleri sızdırıldı. Bu görüntülerle birlikte telefonun tasarımı net bir şekilde görüldü.

ZTE Axon 9 Pro, 30 Ağustos’ta tanıtılacak

ABD ile yaşadığı sıkıntıları geride bırakmasının ardından akıllı telefon pazarına geri dönmeye hazırlanan ZTE, IFA 2018’de yer alacak. Şirketin yeni telefonu Axon 9 Pro’yu IFA kapsamında tanıtması bekleniyor. IFA’ya kısa bir süre kala ZTE’nin yeni telefonu bir kez daha görüldü.

Bugün sızdırılan yeni görüntüler sayesinde Axon 9 Pro’nun tasarımı açıkça görüldü. Görünen o ki ZTE’nin yeni telefonu ortaya çıktığı ilk halinden oldukça farklı bir tasarıma sahip olacak. Çünkü sızdırılan yeni görüntülerde görülen telefonun tasarımı, şubat ayında sızdırılan ilk görüntülerden bir hayli farklı görünüyor.

Telefonun tasarımında yapılan değişikliklerin başında çentikli ekran geliyor. Bir diğer önemli değişiklik de telefonun ortasında yer alan çift arka kameranın arka panelin sol üst köşesine alınmış olması.

ZTE Axon 9 Pro, 30 Ağustos’ta, yani IFA 2018’in resmi olarak başlamasından bir gün önce tanıtılacak ve IFA’da sergilenecek.

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ZTE Axon 9 Pro ifa ZTE

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