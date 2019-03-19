ZTE Axon V, OLED ekrana sahip olacak

Çentiklerin yıllar içindeki değişimi genellikle; kaba ve büyükten, küçük ve inceye doğru oldu. Gözyaşı damlası çentik ise gelinen son noktaydı. ZTE, çılgın bir fikirle ortaya çıktı: 3D kameralı bir Axon V konsepti, ana kasanın kenarından çıkıyor.

Gelen bilgiler yalnızca ön kamera ile ilgili değil. ZTE’nin 21: 9 oranında 6,8 inç OLED ekran kullanacağı da söyleniyor. Böylece görüntü kalitesi en az 4 kat arttırılmış olacak.

Bu üründe asıl göz alıcı nokta, ekranın sağ tarafının yanındaki büyük çıkıntı. Dikkatlice bakıldığında asimetrik bölümün dikey olarak hizalanmış iki sensörlü bir 3D kamera barındırdığı rahatlıkla söylenebilir. Bu çıkıntı; bir kayan mekanizma değil, telefonun çerçevesinin bir parçası olacak.

ZTE’nin Axon V’in ön kameralarına ne tür bir 3D veya AR işlevi eklemeyi planladığı ise henüz net değil. Sizce de ZTE Axon V modeli büyük bir çentik hareketinin başlangıcı olabilir mi ?

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