ZTE Blade A51 sonunda şekillendi

Liste, ZTE Blade A51’in su damlası çentikli 6,52 inç tam görünümlü bir HD+ ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. ZTE, telefonun arkası için elmas geometrik bölme tasarımı olarak adlandırdığı bir tasarımı benimsedi. Telefon Çelik Mavi ve İnci Grisi renk seçenekleri sunuyor.

Telefonun arkasında 16 MP'lik ana kamera ve derinlik kamerası olmak üzere iki arka kamera bulunuyor. Her iki sensör ve bir LED flaş aynı muhafazada bulunuyor. Telefonun arkasında bir parmak izi tarayıcısı var ve ayrıca yüz tanıma özelliğine sahip oluyorsunuz.

Liste, telefona güç veren yonga setinin RAM, depolama kapasitesi ve ön kamera özelliklerini belirtmediğini söylemiyor. Ancak telefonun FCC listesindeki 3.200mAh kapasitesinden farklı olarak 4.000mAh batarya kapasitesine sahip olduğu ortaya çıktı.

Blade A51’in ne zaman satışa sunulacağını, hangi ülkelerde satışa sunulacağını ve ne kadara mal olacağını bilmiyoruz ancak yakında bu konuda daha fazla ayrıntı gelmesi muhtemel. Bir amiral gemi olmasa da orta segmentte bir telefon olacağı söyleniyor. Bunun ile birlikte Blade A51'in fiyatının düşük tutularak satış odaklı bir telefon olacağı iddia ediliyor.

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