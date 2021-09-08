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ZTE dünyanın en güçlü telefonlarından birini tanıttı: Red Magic 6s Pro

08.09.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli üreticinin yan markalarından biri olan Nubia uzun süredir yeni oyun odaklı telefonu üzerinde çalışıyordu. Soğutma sistemi sayesinde daha yüksek bir performans vadeden Red Magic 6s Pro nihayet gün yüzüne çıktı. Telefon, Snapdragon 888+ işlemcisi ile geldiği için dünyanın en güçlü telefonlarından biri olarak değerlendiriliyor.

ZTE dünyanın en güçlü telefonlarından birini tanıttı: Red Magic 6s Pro

Nubia imzası taşıyan telefon gücünü söylediğimiz gibi Qualcomm’un dünyanın en hızlı mobil işlemcilerinden biri olan Snapdragon 888+’dan alıyor. Sistemini 18GB RAM ile destekleyen telefonun minimum dahili depolama alanı ise 128GB. Dileyen kullanıcılar için 12GB RAM ve 256GB – 512GB dahili depolama alanına sahip versiyonlar da bulunuyor.

nubia

NUBIA RED MAGIC 6S PRO'NUN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Telefonda tam 1 milyar renk sunan 6.8 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Bu ekranın çözünürlüğü 1080 x 2400 piksel. 387 ppi piksel derinliğine sahip olan ekranın maksimum parlaklık değeri ise 700 nits.

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Cihazın arka yüzünde 64MP’lik ana kameraya 8MP’lik ultra geniş açı ve 2MP’lik makro kamera eşlik ediyor. Bu kamera kurulumu ile 8K / 30 fps ve 4K / 60 fps videolar çekmek mümkün. Ön yüzdeki 8MP’lik selfie kamerası ise 30 fps’te 1080p video kaydı gerçekleştirebiliyor.

5.050 mAh pille gelen telefon 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu sayede telefonun yüzde yüz şarja ulaşması 65 dakika sunuyor. Telefonun yurt dışı fiyatı ise 600 euro.

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akıllı telefon
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