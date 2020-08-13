HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ZTE hızlı davrandı: Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE'den geliyor!

ZTE hızlı davrandı: Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE'den geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

ZTE, dünyanın ilk ekran altı kameralı akıllı telefonunu üretecek. ZTE Mobile Başkanı Ni Fei'nin Weibo'da paylaştığı bir gönderiye bakılırsa ZTE, ZTE A20 5G akıllı telefonunda ekran altı kamera teknolojisi kullanacak ve ZTE A20 5G piyasaya sürülen ilk akıllı telefon olacak.

ZTE hızlı davrandı: Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE'den geliyor!

Akıllı telefonlardan herkesin beklentisi farklı. Kimileri telefonunun şarjının daha uzun gitmesini, kimileri ise daha iyi bir kamera performansı sunmasını ister. Kimilerinin de bazı hayalleri vardır. Bu kişiler, ön kamerası ekranın altında yer alan bir akıllı telefon sahibi olmayı düşlerler. Çünkü bu son yılların en büyük akıllı telefon devrimlerinden biridir. Masalsı anlatımıma bakmayın, gerçekten de ekran altı kamera teknolojisi son yılların en çok beklenen yeniliği. Bu anlamda Xiaomi, Oppo ve ZTE gibi firmalar kapalı kapılar ardında ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonlar üzerinde çalışıyorlar. Fakat ZTE hepsinden önce davranmak üzere.

ZTE MOBİLE BAŞKANI Nİ FEİ YAKINDA DUYURACAĞIZ DEDİ

ZTE Mobile Başkanı Ni Fei, Weibo'da heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Bir Weibo gönderisi paylaşan Ni Fei, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunun ZTE'den geleceğini açıkladı. Fakat her şey bununla da sınırlı değil.

Ni Fei

ZTE A20 5G İLE İPUCU VERDİ

Ni Fei'nin gönderisi,''ZTE A20 5G Under Screen Camera'' adında bir cihazdan yollandı. Bu da tanıtılacak telefonun ZTE A20 5G olacağı hakkındaki en büyük ipucunu oluşturdu. Görünüşe bakılırsa ZTE A20 5G, bu teknoloji sayesinde kamera uygulaması açıldığında ekranının altından selfie çekmeye izin verecek. Bunun dışında film izlerken veya Instagram'da dolaşırken ön kamera ekranın altında gizlenmiş bir şekilde duracak. Böylece tam ekran deneyimi, istendiği gibi ya da şöyle diyelim, hayallerdeki gibi gerçekleşecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Xiaomi'nin en güçlüsü Türkiye'ye gelecek mi?Xiaomi'nin en güçlüsü Türkiye'ye gelecek mi?
Karahindiba otu: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?Karahindiba otu: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması

Gaziantep'te 65 yaş üstüne koronavirüs kısıtlaması

Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı

Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı

"Geliyoruz dostlar" notuyla duyurdu!

"Geliyoruz dostlar" notuyla duyurdu!

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı

Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlattı

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı

Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı

BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!

BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!

Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
e ink katlanabilir cihazlar hazırlıyor

Katlanabilir akıllı cihazlara bir yenisi daha ekleniyor!

Xiaomi Surge planlarını erteledi

Dört gözle beklenen planlar ertelendi!

Apple A14 için 'Snapdragon 865+’tan iki kat hızlı olacak' söylentisi!

Apple farkı daha da açacak!

Nvidia yeni GeForce kartları için geri sayım başlattı

Nvidia’dan yeni ekran kartı mı geliyor?

Apple, Çin’in navigasyon sistemlerini kullanıyor

Apple, iPhone 11'de kullanılıyor dedi, ortalık karıştı!

Huawei Mate X2 ekranı ile ilgili yeni detaylar

Huawei heyecanlandıran kararından vazgeçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.