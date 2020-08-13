ZTE hızlı davrandı: Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE'den geliyor!

Akıllı telefonlardan herkesin beklentisi farklı. Kimileri telefonunun şarjının daha uzun gitmesini, kimileri ise daha iyi bir kamera performansı sunmasını ister. Kimilerinin de bazı hayalleri vardır. Bu kişiler, ön kamerası ekranın altında yer alan bir akıllı telefon sahibi olmayı düşlerler. Çünkü bu son yılların en büyük akıllı telefon devrimlerinden biridir. Masalsı anlatımıma bakmayın, gerçekten de ekran altı kamera teknolojisi son yılların en çok beklenen yeniliği. Bu anlamda Xiaomi, Oppo ve ZTE gibi firmalar kapalı kapılar ardında ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonlar üzerinde çalışıyorlar. Fakat ZTE hepsinden önce davranmak üzere.

ZTE MOBİLE BAŞKANI Nİ FEİ YAKINDA DUYURACAĞIZ DEDİ

ZTE Mobile Başkanı Ni Fei, Weibo'da heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Bir Weibo gönderisi paylaşan Ni Fei, dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunun ZTE'den geleceğini açıkladı. Fakat her şey bununla da sınırlı değil.

ZTE A20 5G İLE İPUCU VERDİ

Ni Fei'nin gönderisi,''ZTE A20 5G Under Screen Camera'' adında bir cihazdan yollandı. Bu da tanıtılacak telefonun ZTE A20 5G olacağı hakkındaki en büyük ipucunu oluşturdu. Görünüşe bakılırsa ZTE A20 5G, bu teknoloji sayesinde kamera uygulaması açıldığında ekranının altından selfie çekmeye izin verecek. Bunun dışında film izlerken veya Instagram'da dolaşırken ön kamera ekranın altında gizlenmiş bir şekilde duracak. Böylece tam ekran deneyimi, istendiği gibi ya da şöyle diyelim, hayallerdeki gibi gerçekleşecek.

