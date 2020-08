ZTE'nin ardından harekete geçti: Xiaomi 3.nesil ekran altı kamera teknolojisini tanıttı!

Ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonlar için defter yeniden açıldı. Daha önce birçok kez gündeme gelen bu telefonlar Oppo, Xiaomi ve ZTE gibi firmaların prototip gösterimleriyle birlikte heyecan verici boyuta ulaşmıştı. Fakat dünyanın ekran altı kameralı ilk telefonu yarışında ZTE, seri üretime geçeceğini duyurarak diğer tüm firmaları solladı. ZTE bu telefonunu ise 1 Eylül'de satışa çıkartacak. Xiaomi ise ZTE'i izlemekle kalmadığını Shou Zi Chew'in resmi Twitter hesabından paylaşılan bir video ile gösterdi.

Xiaomi International Başkanı Shou Zi Chew, Xiaomi'nin 3.nesil ekran altı kamera teknolojisine dair bir video paylaştı. Shou Zi Chew'in paylaştığı videoda, Xiaomi Mi 10 Ultra'nın ön kamerası ekranın altında yer alan bir versiyonu bulunuyor. Ekranda yapılan gezintide ekranın altındaki kameraya dair herhangi bir iz yer almıyor, diğer bir deyiş ile ön kamera görünmüyor. Ancak kamera uygulaması açıldığında, ön kamera ekranın altından görüntü almaya başlıyor.

We’re proud to present the latest masterpiece from our Xiaomi engineers: 3rd Generation Under-Display Camera Technology! True full-screen displays are just around the corner! We're planning on putting this into mass production next year. Stay tuned! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/DrKeL8wZUg