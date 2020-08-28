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ZTE'nin ardından harekete geçti: Xiaomi 3.nesil ekran altı kamera teknolojisini tanıttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2020 16:08 | Son Güncelleme

Xiaomi, dünyanın ekran altı kameralı ilk telefonunun tanıtılacağı şu dönemde kendi teknolojisi için üçüncü aşamaya geçti. Xiaomi International Başkanı Shou Zi Chew, firmanın ekran altı kamera teknolojisinde geldiği son noktayı Xiaomi Mi Ultra'nın yer aldığı bir video ile tanıttı.

ZTE'nin ardından harekete geçti: Xiaomi 3.nesil ekran altı kamera teknolojisini tanıttı!

Ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonlar için defter yeniden açıldı. Daha önce birçok kez gündeme gelen bu telefonlar Oppo, Xiaomi ve ZTE gibi firmaların prototip gösterimleriyle birlikte heyecan verici boyuta ulaşmıştı. Fakat dünyanın ekran altı kameralı ilk telefonu yarışında ZTE, seri üretime geçeceğini duyurarak diğer tüm firmaları solladı. ZTE bu telefonunu ise 1 Eylül'de satışa çıkartacak. Xiaomi ise ZTE'i izlemekle kalmadığını Shou Zi Chew'in resmi Twitter hesabından paylaşılan bir video ile gösterdi.

XİAOMİ 3.NESİL EKRAN ALTI KAMERA TEKNOLOJİSİNİ PAYLAŞTI

Xiaomi International Başkanı Shou Zi Chew, Xiaomi'nin 3.nesil ekran altı kamera teknolojisine dair bir video paylaştı. Shou Zi Chew'in paylaştığı videoda, Xiaomi Mi 10 Ultra'nın ön kamerası ekranın altında yer alan bir versiyonu bulunuyor. Ekranda yapılan gezintide ekranın altındaki kameraya dair herhangi bir iz yer almıyor, diğer bir deyiş ile ön kamera görünmüyor. Ancak kamera uygulaması açıldığında, ön kamera ekranın altından görüntü almaya başlıyor.

İLK XİAOMİ TELEFONLAR 2021'DE

Shou Zi Chew tarafından aktarılan bilgilere göre ekran altı kamera teknolojisine sahip Xiaomi telefonlar 2021 yılında seri üretime girecek. En azından Xiaomi'nin planları bu yönde. Xiaomi'nin ekran altı kameralı telefonlar dünyasına adım atmasıyla birlikte kullanıcılar da tam ekran deneyimi tam olarak yaşayabilecek.

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