ZTE'nin yeni telefonu dünyada bir ilk olacak!

ZTE, amiral gemisi ZTE Axon 30 Ultra'nın başını çektiği birçok farklı akıllı telefon ile piyasada bulunuyor. Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ile tanınan ZTE, şimdi ise RAM ve depolama yapılandırması açısından bir ilke imza atacak yeni bir telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

ZTE AXON 30 ULTRA SPACE EDITION GELİYOR

ZTE, Çin'in Facebook'u olarak bilinen Weibo'da bir gönderi paylaştı. ZTE'nin gönderisinde ZTE Axon 30 Ultra Space Edition adını taşıyan bir modele ait poster yer aldı. ZTE, telefonun 25 Kasım'da piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Postere göre, telefon 18 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip olacak. Daha önce 18 GB RAM'e sahip telefonlar görsek de, bu RAM kapasitesi ile birlikte 1 TB depolamayı bildiğimiz kadarıyla bir telefonda ilk kez görüyoruz.

ZTE Axon 30 Ultra, bu zamana kadar 16 GB RAM ve 1 TB dahili depolamadan oluşan bir üst yapılandırma ile satışa sunuldu. ZTE Axon 30 Ultra Space Edition ile birlikte ise RAM kapasitesi 2GB artırılarak 18GB'a ulaşacak. Ayrıca ZTE, sanal RAM desteği ile bu sınırı daha da yükseğe çıkartabilir.

Şirket tarafından paylaşılan posterden, yakında çıkacak olan Axon 30 Ultra Space Edition'ın sınırlı sayıda satışa sunulacağı anlaşılıyor. Telefonun bellek yapılandırması dışında, geri kalan özelliklerinin Axon 30 Ultra ile aynı kalması bekleniyor.

