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ZTE Nubia Z18 özellikleri ve hakkında her şey!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

ZTE’nin merakla beklenen telefonu ZTE Nubia Z18 tanıtıldı. ZTE Nubia Z18 özellikleri ile olduğu kadar ekran gövde oranı ile de dikkat çekiyor. İşte ZTE Nubia Z18 özellikleri ve hakkında her şey!

ZTE Nubia Z18 özellikleri ve hakkında her şey!

Çinli üretici ZTE’nin uzun bir süredir Nubia Z18 isimli telefonunu tanıtacağı söyleniyordu. Çentik konusunda oldukça mütevazi olması beklenen Nubia Z18 bugün tanıtıldı. Teknik özellikleri ile olduğu kadar tasarımı ile de dikkat çeken Nubia Z18 Android tutkunlarının çok hoşuna gidecek gibi görünüyor.

Nubia Z18, 6.0 inç büyüklüğünde 2160×1080 piksel çözünürlüklü ekran ile geliyor. Ekran kasa oranı yüzde 91.8 olan bu telefon gücünü Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga setinden alıyor. 6 GB RAM ve 8 GB RAM varyasyonları ile gelen Nubia Z18, çift kamera kurulumu ile dikkat çekiyor.

Telefonda 16 Megapiksel + 24 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka kamera ve f/2.0 değerinde 8 Megapiksellik ön kamera yer alıyor. Telefonun depolama biriminde ise 64 GB ve 128 GB’lık sürümler bulunuyor.

Firmanın geliştirmiş olduğu Nubia Evolution Tensor makine öğrenimi teknolojisi ile gelen telefon, rakiplerine göre daha fazla performans sunuyor. 3.450 mAh kapasiteli bataryadan beslenen telefonda NeoCharge isimli hızlı şarj teknolojisi de bulunuyor.

Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan Nubia Z18; Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 ve USB Type-C bağlantılarına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
ZTE Nubia Z18 Z18 özellikleri

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