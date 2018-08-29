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ZTE Nubia Z18 satış tarihi belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

Ortaya çıkan onlarca sızıntıların ardından ZTE nihayet Nubia Z18'in piyasaya çıkış tarihini açıkladı.

ZTE Nubia Z18 satış tarihi belli oldu

ZTE nihayet Nubia Z18'in piyasaya çıkış tarihini açıkladı. Çıkış tarihini Weibo üzerinden duyuran firma, tasarım konusunda da iyi bir iş çıkarmışa benziyor.

Weibo üzerinden paylaşılan görsele göre ZTE Nubia Z18 telefonu 5 Eylül’de tanıtılacak. Bu da Huawei Honor 8X, Honor 8X Max ve Honor Band 4’ün tanıtım lansmanı ile aynı tarihe denk geliyor. Kısacası ortalık kasup kavrulacak diyebiliriz.

Tanıtım posteri telefonun sadece bir kısmını gösterirken Essential PH-1 modelindekine benzer bir çentik ile geleceği kesinleşmiş görünüyor. ZTE Nubia Z18‘in TENAA listesi telefonun 1080 x 2160 çözünürlüğe sahip 5.99 inç FHD + ekrana sahip olacağını bizlere sızdırmıştı zamanında.

ZTE Nubia Z18 çıkış tarihi belli oldu!

Temel modelde 6GB RAM ve yüksek fiyatlı versiyonunda ise 8GB RAM ile bir Snapdragon 845 işlemci tarafından desteklenecek telefonun depolama alanı 64GB ve 128GB olacak. ZTE Nubia Z18 modeli arkasında 24MP + 8MP çift kamera kurulumu sunarken ön tarafta 8MP selfie kamera ise çentiğe yedirilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak.

ZTE'nin yeni amiral gemisi Nubia Z18, ayrıca arka tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısıyla birlikte gelecek. 3350 mAh pil ile çalışacak olan telefon kutusundan Android 8.1 Oreo yüklü olarak çıkacak. Bakalım ZTE yeni amiral gemisi ile kullanıcıları büyülemeyi başarabilecek mi hep beraber bekleyip göreceğiz..

Kaynak: Teknolojioku

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ZTE Nubia Z18 ZTE Nubia Z18 satış tarihi

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