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'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi' millet kıraathanesine mi dönüştürülüyor? TBMM'ye taşındı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 14:11 | Son Güncelleme

İzmir'in simgelerinden biri olan ve Kordon'da demirli bulunan 'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nin millet kıraathanesine dönüştürüleceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin adını taşıyan müze geminin üzerine 'Denizci Millet Kıraathanesi yakında hizmetinize açılacaktır' yazılı bir afiş asıldı. İzmirliler gelişmeye büyük tepki gösterirken, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyu TBMM gündemine getirdi.

'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi' millet kıraathanesine mi dönüştürülüyor? TBMM'ye taşındı...

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan 'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nin millet kıraathanesine dönüştürülmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Koskoca İzmir'de millet kıraathanesi yapacak yer mi bulamadın ey AK Parti… Gözünü dünyanın en büyük liderini doğuran ananın Zübeyde Hanımın ismini taşıyan gemiye mi diktin ?” dedi ve şunları söyledi:

‘'Bu gemi İzmirliler için çok önemlidir. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında eşsiz bir yeri olan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, Denizcilik ile ilgilenen ve bu mesleği yapmak isteyenler için muhteşem bir eğitim yuvasıdır. Gemi'nin diğer önemi ise; mezarı da İzmir'de bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hatırasını yaşatıyor olmasıdır. Bu müzeyi kıraathaneye çevirmek neye hizmet edecek. İzmir'i rakıdan ibaret sanan muhteremler, bu kenti anlayamaz. Cumhuriyet'in değerlerine karşı uygulamalara izin vermeyeceğiz”

millet-kiraathanesi-izmir-skandal

CHP'Lİ VEKİL KONUYU TBMM'YE TAŞIDI

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, CHP'li Bakan bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye önerge de verdi. Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi 2014 yılı Mart ayında açılmış ve açılış törenine o dönem AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katılmıştı. Yıldırım açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Yüzer Müze, bir yandan büyük Atatürk'ün validesi Zübeyde Hanım'ın hatırasını yaşatırken diğer yandan da genç yavrularımıza denizciliği, deniz sevgisini öğretecektir” demişti.


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Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi millet kıraathanesi CHP ak parti akp Kordon TBMM

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ÜRETİM denilince FİTNE-FESAD ve YANDAŞA MENFAAT AKTARMAYI,FABRİK ve TESİS AÇMAK denilince KAHVE ve EĞLENCE MEKANI AÇMAYI marifet sayan AKP den başka ne bekliyorsuz ki.
Keske YUNAN kazansaydı diyen kriptolardan ne beklenir
bunların evveliyatları böyle. bir dosya koltukta, ya meclis yada anayasa mahkemesi. hepte geri tepmiştir ama utanma, arlanma yokki. yoksa bu adamda kıraathaneyi, kumarhanemi okumuş. olabilir
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