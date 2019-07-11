Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesinde kimyasal madde döküldü, 19 personel etkilendi

Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde giriş katta kimyasal madde döküldü. Olayda gazdan etkilenen 19 personel tedavi altına alındı.

Etlik Zübeyde Hanin Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, tedbiren hastaların tahliye edildiği ve hastaneye girişlerin bir süreliğine kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve takviye ambulanslar gönderildi. Gazdan etkilenen 19 personel tedavi altına alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir. Gazdan etkilenen kişilere hızla müdahale edilerek 112 ambulanslarıyla diğer hastanelere sevk işlemleri gerçekleşmiştir. Nakledilen personelimizin sağlık durumları iyidir. Laboratuvar ile aynı katta bulunan Acil Servis tedbiren boşaltılmıştır. Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacaktır. Olay ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

