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Züccaciye dükkanının önündeki bozuk sobayı çalıp kayıplara karıştı

15.01.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, züccaciye dükkanının önünde gözüne kestirdiği elektrik sobasını kaşla göz arasında çaldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi, züccaciye dükkanının önünde gözüne kestirdiği elektrik sobasını kaşla göz arasında çaldı. Çalınan sobanın bozuk olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerindeki bir züccaciye dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Erdoğan Gündem, bir müddet iş yerinden ayrıldı. Daha sonra dükkana dönen Gündem, kapıda bulunan elektrik sobalarından birinin eksik olduğunu fark etti. Personelin satış yaptığını düşünen Gündem, personelin soba satışı yapmadığını öğrenince güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bir hırsızın çevrenin müsait olduğunu görmesiyle kaşla göz arasında sobayı alıp sakince uzaklaştığını gören Gündem, polise başvurdu.

"Götürdüğü soba çalışmıyordu"
İş yeri sahibi Erdoğan Gündem, ayakaltı sobalardan iki tane dışarı bıraktıklarını, geçen günlerde bir tanesinin eksik olduğunu fark ettiğini söyledi. Daha sonra kamera kayıtlarına baktığını belirten Gündem, “Genç biri kapının önünde duruyordu. Sobaya bakıyor, içeriye bakıyor. Tabii o esnada ben yoktum. Elamanlar da içeride müşterilerle ilgileniyordu. Daha sonra sobayı alıp gidiyor. Benim anlam veremediğim bir şey var. Tamam ihtiyacın varsa buyur gel, bana söyle. Ben sana o sobayı vereyim. Şu da bir gerçek, götürdüğü soba da çalışmıyordu. Vallahi artık korkuyorum Bağlar’da bir şeyi kapının önüne bırakmaya. Kafamızı bir dakika çeviriyoruz, bakıyoruz bir şey çalıyorlar" dedi.
Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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