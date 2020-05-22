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Zuckerberg: Her iki kişiden biri evden çalışacak

DÜNYA HABERLERİ  | 22.05.2020 12:54 | Son Güncelleme

Facebook'un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, gelecek on yıl içinde Facebook çalışanlarının yarısının evden çalışmasını beklediğini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen sosyal mesafe kısıtlamaları bütün dünyada evden çalışmayı hayatın bir parçası haline getirdi. Evden çalışma uygulaması çalışma koşullarının küresel anlamda sorgulanmasına neden oluyor. Zira salgın, birçok işin bir ofis binasına gitmeden de yapılabileceğini kanıtlamış oldu.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg de koronavirüs salgınının çalışma uygulamaları üzerinde uzun dönemli etkileri olmasını beklediğini kaydetti. Zuckerberg gelecek on yıl içinde Facebook çalışanlarının yarısının evden çalışmasını beklediğini söyledi.

The Verge isimli teknoloji sitesine bir açıklama yapan Zuckerberg, çalışanların yarısı ifadesini kullanırken bunun resmi bir rakam olmadığını, kendi tahmini olduğunu da vurguladı.

Facebook çalışanları arasında anket yapıldı

Zuckerberg, Facebook çalışanları arasında yapılan bir ankete göre kalıcı olarak evden çalışma uygulamasına beş çalışandan birinin tam destek verdiğini, çalışanların yüzde 20'sinin de evden çalışmaya ilgi duyduğunu tespit ettiklerini söyledi. Zuckerberg, çalışanların yüzde 40'ının ise işlerinin doğası gereği bunun pratik olmayacağını belirttiğini kaydetti.

Zuckerberg, gelecekte istihdam edilecek personelin evden çalışmakla ilgili hazırlanan sözleşmeye göre işe alınmasını bekliyor.

Twitter gibi başka teknoloji firmaları da çalışanlarının sosyal mesafe kısıtlamaları gevşetildikten sonra da evden çalışmaya devam edebileceğini açıklamıştı.

Salgından önce ABD'deki teknoloji devlerinin çalışanları büyük ofislerde bir arada çalışıyordu. Facebook gibi bazı firmalar ise yakında oturmaları için çalışanlarına ek ücret ödüyordu.

dpa/ SSB, HS

©️Deutsche Welle Türkçe

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