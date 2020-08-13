Zuckerberg pes etmedi, yeni şirketini kurdu!

F2 (Facebook Financial) ismini alacak olan şirket, ilk aşamada Facebook Pay ve WhatsApp Pay gibi ödeme servislerini yönetecek. Bu servislerin daha çok kullanılması ve daha karlı hale gelmesi için uğraşacak.

Şirketin başına geçecek isim ise sürpriz değil. Facebook’un Libra operasyonunu yöneten David Marcus F2’nin de patronu olacak. Bu da F2’nin “fırsatını bulduğu anda” Libra’yı devreye sokmak üzere kurulan bir şirket olduğunu da doğruluyor.

FACEBOOK'TA DAHA FAZLA ÖDEME İŞLEMİ GERÇEKLEŞECEK

Zuckerberg, F2’nin kurulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunun da altını çizdi. Bu şirket sayesinde, Facebook ekosistemindeki uygulamaların içinde daha fazla alışveriş ve ödeme işleminin hayata geçmesini beklediklerini vurguladı.

Öte yandan F2, Facebook’un üzerindeki önemli bir yükü de alacak çünkü işin içine para girince, her ülkede özgürce hareket etmek mümkün değil. Ödeme sistemlerinin bir ülkede kabul edilmesi başka bir ülkede de kullanılmasına imkan vermiyor.

F2’nin Facebook’un faaliyet gösterdiği her ülkedeki finansal regülatör kurumlarla tek tek görüşüp çok zorlu bürokratik işlemleri yerine getirmesi gerekiyor. Hatta çoğu ülkede pahalı lisanslar satın alması da gerekecek. Dolayısıyla, F2 çalışanlarını önümüzdeki aylarda uykusuz günler bekliyor.

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