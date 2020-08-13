HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Zuckerberg pes etmedi, yeni şirketini kurdu!

Zuckerberg pes etmedi, yeni şirketini kurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

Facebook finans şirketi kurarak, sosyal medya network'ü üzerinden yapılacak tüm alışveriş ve ödeme işlemlerini bu şirket üzerinden yönetecek. Böylece ABD ve dünya hükumetlerinin ağır tepkisiyle karşılaştığı için hayata geçiremediği Libra hayaline bir adım daha yaklaşacak.

Zuckerberg pes etmedi, yeni şirketini kurdu!

F2 (Facebook Financial) ismini alacak olan şirket, ilk aşamada Facebook Pay ve WhatsApp Pay gibi ödeme servislerini yönetecek. Bu servislerin daha çok kullanılması ve daha karlı hale gelmesi için uğraşacak.

facebook-azınlık-1-696x392

Şirketin başına geçecek isim ise sürpriz değil. Facebook’un Libra operasyonunu yöneten David Marcus F2’nin de patronu olacak. Bu da F2’nin “fırsatını bulduğu anda” Libra’yı devreye sokmak üzere kurulan bir şirket olduğunu da doğruluyor.

FACEBOOK'TA DAHA FAZLA ÖDEME İŞLEMİ GERÇEKLEŞECEK

Zuckerberg, F2’nin kurulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunun da altını çizdi. Bu şirket sayesinde, Facebook ekosistemindeki uygulamaların içinde daha fazla alışveriş ve ödeme işleminin hayata geçmesini beklediklerini vurguladı.

Öte yandan F2, Facebook’un üzerindeki önemli bir yükü de alacak çünkü işin içine para girince, her ülkede özgürce hareket etmek mümkün değil. Ödeme sistemlerinin bir ülkede kabul edilmesi başka bir ülkede de kullanılmasına imkan vermiyor.

F2’nin Facebook’un faaliyet gösterdiği her ülkedeki finansal regülatör kurumlarla tek tek görüşüp çok zorlu bürokratik işlemleri yerine getirmesi gerekiyor. Hatta çoğu ülkede pahalı lisanslar satın alması da gerekecek. Dolayısıyla, F2 çalışanlarını önümüzdeki aylarda uykusuz günler bekliyor.

Koronavirüs vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı! DSÖ alarm verdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Half-Life 3 ne zaman çıkacak? Heyecanlandıran açıklama!Half-Life 3 ne zaman çıkacak? Heyecanlandıran açıklama!
Okullar ne zaman açılıyor? Özel okullar ne zaman açılacak?Okullar ne zaman açılıyor? Özel okullar ne zaman açılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MetroPOLL Araştırma: Erdoğan'ın görev onayı yüzde 50.6

MetroPOLL Araştırma: Erdoğan'ın görev onayı yüzde 50.6

"Geliyoruz dostlar" notuyla duyurdu!

"Geliyoruz dostlar" notuyla duyurdu!

Mahalleli görür görmez polisi aradı! dehşete düşüren görüntü

Mahalleli görür görmez polisi aradı! dehşete düşüren görüntü

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Bakan Albayrak'tan kur eleştirilerine yanıt

Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı

Yolda yürüyen çifte silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı

Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı

BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!

BMW'nin yeni göz bebeğinin Türkiye fiyatı belli oldu!

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı

Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!

Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NASA paylaştı! İşte Kızıl Gezegen Mars'ın göz alıcı fotoğrafları

İşte Kızıl Gezegen'in göz alıcı fotoğrafları!

Bu üzdü: Xiaomi Mi 10 Ultra ve Redmi K30 Ultra Türkiye'ye uğramayacak!

Xiaomi'nin en güçlüsü Türkiye'ye gelecek mi?

Jon Prosser iddia etti: iPhone 12'nin tanıtım tarihi sarkıyor! iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?

Yeni iPhone'ların çıkışı için inanılmaz iddia!

Half-Life 3 ne zaman çıkacak? Yapım şirketinden heyecanlandıran açıklama...

Half-Life 3 ne zaman çıkacak? Heyecanlandıran açıklama!

iOS 13.6.1 yayınlandı! İşte iOS 13.6.1 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 13.6.1 güncellemesi nasıl yapılır?)

iPhone'ların can sıkıcı problemini çözen iOS 13.6.1 yayınlandı!

Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da şarj sorununu çözen bir teknoloji var!

Samsung'un son amiral gemisi şarj sorununu çözüyor! Bakın nasıl

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.