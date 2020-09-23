Zuckerberg, sanal gerçeklik konusunda son derece kesin konuştu

Popüler YouTuber Marques Brownlee, Mark Zuckerberg sanal gerçeklik sohbetine ev sahipliği yaptı. Herkes onun Facebook kurucusu ile veri güvenliği konuşacağını beklerken, işler başka bir noktaya taşındı. Facebook kurucusu tarafından yapılan açıklamalar, aslında onun neden programa katıldığını da ortaya koydu.

Sanal gerçekliğin (VR) ve artırılmış gerçekliğin (AR) geleceği neredeyse herkes tarafından son derece parlak görülüyor. Özellikle de görselliğin çok ciddi önem boyutlarına ulaştığı şu zamanlarda, Facebook kurucusu başka bir noktaya işaret etti. Ona göre akıllı telefonların sonu geliyor.

GELECEKTE TELEFONA İHTİYAÇ KALMAYACAK

Son dönemlerde yapılan çalışmalarla birlikte, AR ve VR teknolojilerinin yakın gelecekte kesinlikle cep telefonlarına ihtiyaç duymayacağı ortaya çıktı. Böylece bağımsız VR ve AR teknolojileri kullanımı sağlanabilecek. Apple’ın kendi AR gözlükleri bunun en net örneği. Bu cihazlar neredeyse hiç telefon bağlantısına ihtiyaç duymuyor. İnsanları ve nesneleri tam olarak o anda yansıtabilme potansiyeli Zuckerberg için büyük öneme sahip.