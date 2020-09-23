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Zuckerberg, sanal gerçeklik konusunda son derece kesin konuştu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Mark Zuckerberg’e göre bu teknolojiler tahmin edilenden çok daha büyük bir değişim yaratacak.

Zuckerberg, sanal gerçeklik konusunda son derece kesin konuştu

Popüler YouTuber Marques Brownlee, Mark Zuckerberg sanal gerçeklik sohbetine ev sahipliği yaptı. Herkes onun Facebook kurucusu ile veri güvenliği konuşacağını beklerken, işler başka bir noktaya taşındı. Facebook kurucusu tarafından yapılan açıklamalar, aslında onun neden programa katıldığını da ortaya koydu.

Sanal gerçekliğin (VR) ve artırılmış gerçekliğin (AR) geleceği neredeyse herkes tarafından son derece parlak görülüyor. Özellikle de görselliğin çok ciddi önem boyutlarına ulaştığı şu zamanlarda, Facebook kurucusu başka bir noktaya işaret etti. Ona göre akıllı telefonların sonu geliyor.

GELECEKTE TELEFONA İHTİYAÇ KALMAYACAK

Son dönemlerde yapılan çalışmalarla birlikte, AR ve VR teknolojilerinin yakın gelecekte kesinlikle cep telefonlarına ihtiyaç duymayacağı ortaya çıktı. Böylece bağımsız VR ve AR teknolojileri kullanımı sağlanabilecek. Apple’ın kendi AR gözlükleri bunun en net örneği. Bu cihazlar neredeyse hiç telefon bağlantısına ihtiyaç duymuyor. İnsanları ve nesneleri tam olarak o anda yansıtabilme potansiyeli Zuckerberg için büyük öneme sahip.

Tüm bu detayların altını çizmişken önemli bir konuya daha değinelim. Facebook CEO’su, bildiğiniz üzere Apple şirketine çok kızgın. Bu nedenle kendisi, Apple’ın bu konuda kendilerine yetişemeyeceğini söylüyor. İkili arasındaki rekabetin nereye doğru gideceği bilinmese bile, AR ve VR teknolojileri beklenen sıçramayı her an yapabilir.

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