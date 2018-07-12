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Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, sanık Zuhal Olcay ile şikayetçi Erdoğan'ın avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Zuhal Olcay, "Çok kısa süreliğine ve fevri yapılmış bir harekettir. Öncelikle hakaret kastıyla hareket etmedim. İlk derece mahkemesinin kararının kaldırılarak hakkımda atılı suçtan beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Aksi kanaatte iseniz, ceza verilecekse paraya çevrilmesini talep ediyorum." dedi.

ERDOĞAN'IN AVUKATI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, aleniyet unsuru oluştuğu gerekçesiyle sanık Olcay'ın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan Ceza Dairesi, sanık Zuhal Olcay hakkında İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 10 aylık hapis cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Sanık Olcay'ı, "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediği kanaatine varıldığından önce bir yıl hapis cezasına çarptıran Ceza Dairesi, eylem alenen gerçekleştiği gerekçesiyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkardı. Daire, Olcay'ın geçmişini, yaşını ve eylem sonrası davranışlarını takdiri indirim nedeni sayarak cezayı 11 ay 20 güne indirdi.

DENETİMLİ SERBESTLİK!

Ceza Dairesi, sanığın geçmişi, ekonomik ve sosyal durumu, olaydan sonra duyduğu pişmanlığı dikkate alarak, verilen hapis cezasının ertelenmesine, sanığın 1 yıl 6 ay süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Karar, Yargıtay yolu açık olmak üzere oy birliği ile alındı.

- Davanın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişinin, Zuhal Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını ilettiği belirtilmişti.

Olcay'ın mekanda çekilen görüntülerinin bilirkişi marifetiyle incelendiği kaydedilen iddianamede, Olcay'ın sahne aldığı mekanda şarkı söylerken, şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı, aynı zamanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak el işareti yaparak alenen hakaret ettiği kaydedilmişti.

İddianamede, bu kapsamda Zuhal Olcay'ın "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi de, 22 Mart'ta yapılan duruşmada, sanık Olcay'ı "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırmış, sanığın yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim nedeni sayarak, cezayı 10 aya indirmişti.

Mahkeme, sanık Olcay'ın daha önceden "kamu görevlisine hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını belirterek, Olcay'ın aldığı 10 aylık cezanın Türk Ceza Kanunu'nun "suça tekerrür" başlıklı 58. maddesinde belirtilen mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının eylemin alenen işlendiğini belirterek, cezanın artırılması istemiyle yerel mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine dava dosyasını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, davanın yeniden görülmesi amacıyla duruşma günü vermişti.

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ZUHAL OLCAY ERDOĞAN'A NE DEMİŞTİ?

Sanatçı Zuhal Olcay’ın 5 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığı iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 46’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Zuhal Olcay katılmazken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları salonda hazır bulundu.
Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanının avukatı, “Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir” dedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Zuhal Olcay’ı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan önce 1 yıl hapse çarptırdı. Ardından cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme sanığın 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
Öte yandan mahkeme, sanık Zuhal Olcay’ın daha önce de “kamu görevlisine hakaret” suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasından hükümlü olduğu gerekçesiyle bu cezayı ertelemedi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişinin, Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını ilettiği belirtilmişti.
İddianamede, Olcay’ın mekandaki görüntülerinin incelendiği ve Zuhal Olcay’ın, "Boş vermişim dünyayı" isimli şarkıyı müziğe uyumlu şekilde "Recep Tayyip

Erdoğan hepsi boş, hepsi yalan, bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm rüya" şeklinde uyarladığı, bir yandan şarkı söylerken bir yandan da eliyle işaret yaparak izleyici kitlesine gösterdiği kaydedilmişti.

Zuhal Olcay'ın, toplumca hakaret sayılabilecek bu hareketi tekrarladığının belirtildiği iddianamede, Olcay'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

ZUHAL OLCAY KİMDİR?

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zuhal Olcay, 10 Ağustos 1957’de doğdu. 1983 senesinden beri bir çok tv yapımlarında rol almış, ilk oyunculuk dizi oyunculuk deneyimini Sönmüş Ocak ile gerçekleştirmiş ardından Parmak Damgası ile tanınmayı başardı.. Daha sonra ödülden ödüle koşan usta sanatçı Zuhal Olcay hem tiyatro, oyunculuk hemde albümleri ile yıllardır müzik severlerin gönüllerini fethetti. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü’nden mezun oldu.
Annesi ev hanımı babası ise berber Cevat İsanç’tır. 1976 ve 1979 yılları arasında Selçuk Yöntem, 1980 ve 1987 yılları arası Zafer Olcay, 1992 ve 2004 yılları arasında ise Haluk Bilginer ile evlilikler gerçekleştiren Zuhal Olcay’ın Ceren isminde bir kızı vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Olcay hapis Recep Tayyip Erdoğan hakaret

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Saygı duymayı öğreneceksiniz
cok şükür herkez haddini bilicek artiz müsvettesi karı yat 1 sene de aklın başına gelsin
Evet tek adamlık Türkiyeye hoş geldiniz.
az ceza almış
Parti başkanını eleştirmiştir.Ne bilecek aynı kişi CB....
Atatürk’e hakaret edenlere de aynısından istiyoruz.
cok guzel agzi olan konusmasin artik hahha
yalakalık yapmamaktan, düşünce özgürlüğünden hapis cezası vay be... zuhal olcay diyoruz ya :(
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