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Zuhal Topal'a ne oldu? Zuhal Topal Yemekteyiz'de neden bayıldı? 13 Nisan 2022 Çarşamba

13.04.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'a ne oldu? sorusunun yanıtı TV 8'in sevilen yemek yarışmasının 13 Nisan 2022 Çarşamba günkü 153. bölüm fragmanı sonrası merak konusu oldu. Ünlü sunucunun bayıldığı görüldü. Peki Zuhal Topal'a ne oldu? Zuhal Topal Yemekteyiz'de neden bayıldı? İşte programın 13 Nisan 2022 Çarşamba günkü bölümü ile ilgili merak edilenler...

Zuhal Topal'a ne oldu? Zuhal Topal Yemekteyiz'de neden bayıldı? 13 Nisan 2022 Çarşamba

Zuhal Topal Yemekteyiz programı yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Programın 13 Nisan 2022 Çarşamba (bugün) yayınlanacak olan bölümünün fragmanı ekrana geldi. Ünlü sunucunun bayıldığı görüldü. Zuhal Topal'a ne oldu? Zuhal Topal Yemekteyiz'de neden bayıldı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Programın 13 Nisan 2022 Çarşamba günkü bölümüne dair merak edilenlere haberimizde yer verdik.

Zuhal Topal Yemekteyiz'de neden bayıldı? 13 Nisan 2022 Çarşamba

ZUHAL TOPAL'A NE OLDU? 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 153. bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı.

Yarışmacılar yemekleri yorumlarken ünllü sunucu Zuhal Topal bayıldı.

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ'DE NEDEN BAYILDI?

Zuhal Topal'ın Yemekteyiz çekimleri sırasında bayılmasının ardından ilk müdahale set ekibi tarafından yapıldı.

Programda birçok kez yaptığı bayılma numaralarıyla yarışmacıları şaşırtıp izleyicileri gülümseten ünlü sunucu Zuhal Topal’ın gerçekten bayılıp bayılmadığı bugünkü bölümde netlik kazanmış olacak.

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Zuhal Topal
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