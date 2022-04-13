Zuhal Topal'a ne oldu? Zuhal Topal Yemekteyiz'de neden bayıldı? 13 Nisan 2022 Çarşamba

Zuhal Topal Yemekteyiz programı yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Programın 13 Nisan 2022 Çarşamba (bugün) yayınlanacak olan bölümünün fragmanı ekrana geldi. Ünlü sunucunun bayıldığı görüldü. Zuhal Topal'a ne oldu? Zuhal Topal Yemekteyiz'de neden bayıldı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Programın 13 Nisan 2022 Çarşamba günkü bölümüne dair merak edilenlere haberimizde yer verdik.

ZUHAL TOPAL'A NE OLDU? 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 153. bölümünde beklenmedik bir olay yaşandı.

Yarışmacılar yemekleri yorumlarken ünllü sunucu Zuhal Topal bayıldı.

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ'DE NEDEN BAYILDI?

Zuhal Topal'ın Yemekteyiz çekimleri sırasında bayılmasının ardından ilk müdahale set ekibi tarafından yapıldı.

Programda birçok kez yaptığı bayılma numaralarıyla yarışmacıları şaşırtıp izleyicileri gülümseten ünlü sunucu Zuhal Topal’ın gerçekten bayılıp bayılmadığı bugünkü bölümde netlik kazanmış olacak.

