Zuhal Topal, damat adayına açtığı tazminat davasını kazandı

İzdivaç programı sunucusu Zuhal Topal’ın “Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız” diyerek stüdyoyu terk eden damat adayı Zekeriya Atak’a açtığı tazminat davasını karara bağlayan mahkeme, damat adayının ünlü sunucuya 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Zekeriya Atak’a destek verdiği iddiasıyla Seda Sayan ve eski nişanlısına açılan tazminat davası ise reddedildi.

Ünlü sunucu Zuhal Topal, izdivaç programı sırasında “Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız” diyerek stüdyoyu terk eden damat adayı Zekeriya Atak ile sosyal medya hesabından damat adayına destek veren Seda Sayan ile eski nişanlısı Erkan Çelik’e 130 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.

Seda Sayan ve Erkan Çelik’in programı karaladıkları iddiası

Zuhal Topal, savcılığa sunduğu dava dilekçesinde damat adayı Zekeriya Atak’ın terör olaylarını ve verilen kayıplar nedeniyle yaşanılan derin üzüntüyü kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını belirtti. Seda Sayan ve eski nişanlısı Erkan Çelik’in “Programını yok etmek için karalama kampanyası başlattıklarını” ileri sürdü.

Davanın İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Zuhal Topal’ın avukatı katılırken, Seda Sayan ve Erkan Çelik’in avukatı Altın Mimir de salonda hazır bulundu.

"Müvekkilim zarara uğradı"

Duruşmada söz alan Zuhal Topal’ın avukatı, müvekkilinin maddi manevi zarara uğradığını belirterek davanın kabul edilmesini talep etti. Sayan ve Çelik’in avukatı ise davanın reddini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Zekeriya Atak’ın Zuhal Topal’a 10 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Seda Sayan ve Erkan Çelik’e yönelik açılan tazminat davası ise reddedildi.

