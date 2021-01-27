Zuhal Topal'dan Şükran Biroğlu paylaşımı

İstanbul'da Uğur Biroğlu adlı şahıs, annesi Şükran Biroğlu'nu ve abisi Mesut Biroğlu'nun ellerini bağlayarak canice katletti. Kan donduran cinayetin ardından madde bağımlısı zanlı Uğur Biroğlu kendisini polise ihbar etti.

Anne Şükran Biroğlu'nun Fox TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programına katıldığı ortaya çıktı. Şükran Biroğlu yarışmada birincilik elde etmişti.

Şükran Biroğlu'nu iki yıl önce programında ağırlayan Zuhal Topal, 70 yaşında, canice öldürülen Şükran Biroğlu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Zuhal Topal, "İnanamıyorum Şükran teyzemi kaybetmişiz. Ah canım benim o kadar tatlı, o kadar hayat doluydu ki… Böylesi bir son olmadı. Ben seni hep o şen kahkahalarınla hatırlayacağım. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun" İfadelerini kullandı.



