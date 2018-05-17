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Zuhal Topal’ın eşi vatandaşlıktan çıkartıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2018 11:09 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti, içinde Zuhal Topal'ın eşinin de bulunduğu ve vatandaşlıkları iptal edilen 175 kişinin yer aldığı listede yeniden değerlendirme yaptı

Zuhal Topal’ın eşi vatandaşlıktan çıkartıldı

KKTC Bakanlar Kurulu, 1200 kişilik vatandaşlık listesinde yaptığı değerlendirme ile 175 kişinin vatandaşlığını iptal etti. Gelen tepkiler üzerine KKTC İçişleri Bakanlığı vatandaşlığı iptal edilenler arasında güncelleme yaptı. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlıkları iptal edilenlerin isimlerinin yayımlanması için Resmi Gazete’ye gönderildiğini açıkladı. Vatandaşlıkları iptal edilenlere mahkeme yolunun açık olduğunu belirten Baybars, 'istisnai' olarak verilen vatandaşlıklarda incelemelerin süreceğini söyledi.

SUNUCU VE OYUNCU ZUHAL TOPAL’IN EŞİ DE ÇIKARTILDI

2017 Şubat ayında Bakanlar Kurulu’nun aldığı ‘istisnai yurttaşlık’ kararıyla KKTC vatandaşlığına sahip olan Zuhal Topal’ın müzisyen eşi Korhan Saygıner de vatandaşlığı iptal edilen isimler arasında yer aldı.

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“İPTALLER GÖZDEN GEÇİRİLSİN”

Eski Ekonomi Bakanı ve ana muhalefet milletvekili Sunat Atun, hükümete çağrı yapmış ve vatandaşlık iptallerinin gözden geçirilmesini istemişti. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sanayicileri arasında bulunan bazı iş adamlarının KKTC vatandaşlıklarının iptal edildiğini söyleyen Atun, “KKTCyi yurtdışında tanıtacaksak gönüllü elçilere ihtiyacımız var” demişti.

Medyaradar


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Anahtar Kelimeler:
zuhal topal KKTC vatandaşlığı

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