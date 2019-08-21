Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Fox ekranlarının en çok seyredilen yarışmalarından biri olan Zuhal Topal'la Sofrada programının yeni sezonu başladı. İlk hafta çekimlerini tatil yaptığı Kıbrıs'ta tamamlayan Zuhal Topal'ın gafı ise yeni sezona damga vurdu.

Eğlenceli, samimi ve farklı sunumu ile dikkat çeken Zuhal Topal, sevilen yemek yarışmasının yeni sezonunda da sunuculuk görevini üstlendi.

Gelinlerin yaptığı yemekleri değerlendiren kaynanalar, 5 gün boyunca çekişmeli bir finalin ardından para ödülü alacak.

Yeni sezonun merakla beklenen yarışmacılarından biri de Kıbrıs'ta yaşayan 50 yaşında, 31 yıllık evli olan Serap Özdemir ile kayınvalidesi Sıdıka Özdemir oldu. Özellikle sempatik tavırları ile dikkat çeken Sıdıka Özdemir eğlenceli dansları ve samimi halleri ile ekran başındakileri mest etti.

Haftanın 2. yarışmacısı olan Sıdıka Teyze'nin evine misafir olan Zuhal Topal öyle bir gafa imza attı ki, ekran başındakiler dondu kaldı.

Zuhal Topal'ın evine gelmesine çok sevinen Sıdıka Teyze'ye, Zuhal Topal'ın 'Senin 40 mevlidine de geleceğim hiç merak etme' demesi ekran başındakileri adeta şok etti.