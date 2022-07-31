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Zuhal Topal'ın programında ünlendi! Naz Mila'dan beyaz bikinili poz

31.07.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Esra Erol, Zuhal Topal gibi isimlerin sunduğu izdivaç programı sayesinde pek çok aday ünlü oldu. Bu isimlerden biri de gelin adayı Naz Mila. Sosyal medyada dikkat çeken pozlarını paylaşan Mila şu sıralar tatilde. Eski gelin adayı son olarak beyaz bikinisiyle boy gösterdi.

Zuhal Topal'ın programında ünlendi! Naz Mila'dan beyaz bikinili poz

Bir dönem Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında ünlenen Naz Mila programın final yapmasıyla sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hem yaptığı erotik paylaşımlarla hem de takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme gelen Naz Mila şu sıralar tatilde. Naz Mila tatilde de iddialı seçimler yapıyor.

Göğüslerinin yarısını açıkta bırakan bir beyaz bikini giyen gelin adayı pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Naz Mila'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı görenler "Bikini üstü küçük değil mi?" yorumları yaptı.

Ekran Alıntısı

Gelin adayı Maz Mila'nın bazı takipçileri ise paylaşımlara beğeni yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Naz Mila Zuhal Topal
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