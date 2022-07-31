Zuhal Topal'ın programında ünlendi! Naz Mila'dan beyaz bikinili poz

Bir dönem Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında ünlenen Naz Mila programın final yapmasıyla sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hem yaptığı erotik paylaşımlarla hem de takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme gelen Naz Mila şu sıralar tatilde. Naz Mila tatilde de iddialı seçimler yapıyor.

Göğüslerinin yarısını açıkta bırakan bir beyaz bikini giyen gelin adayı pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Naz Mila'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı görenler "Bikini üstü küçük değil mi?" yorumları yaptı.

Gelin adayı Maz Mila'nın bazı takipçileri ise paylaşımlara beğeni yağdırdı.





