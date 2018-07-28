MAGAZİN

Zuhal Topal'la Sofrada Fox TV'de başlıyor! Bu defa gelinler ve kayınvalideler yarışacak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.07.2018 00:28 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın yeni sezonda Fox TV'de yapacağı programın adı belli oldu. Zuhal Topal'la Sofrada isimli yemek yarışmasında, gelin ve kayınvalideler bir araya gelecek.

Zuhal Topal'la Sofrada Fox TV'de başlıyor! Bu defa gelinler ve kayınvalideler yarışacak!

İzdivaç programlarının sevilen ismi oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, Zuhal Topal'la Sofrada isimli yeni bir formatla ekrana dönüyor.

GELİN VE KAYINVALİDELER BİR ARADA!
Yeni sezonda hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak yemek yarışmasında, gelin ve kayınvalideler bir araya gelecek. Dual Yapım'ın yapımcılığını üstleneceği 'Momsters' yarışmasının uyarlaması olacak programın adı 'Zuhal Topal'la Sofrada' olacak.

Zuhal Topal, programla ilgili, “Eski geleneklerimizi, göreneklerimizi barındıran, kayınvalideler ve gelinler arasındaki ilişkileri ele alan, hem yarışma hem yemeği, sohbeti ve dedikoduyu barındıran sürpriz bir program geliyor" dedi.

Gelin ve kaynanaların yarışacağı 'Zuhal Topal'la Sofrada' yakında FOX'ta başlıyor!

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