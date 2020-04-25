MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? İşte 24 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? İşte 24 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 02:23 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yemek yarışması Zuhal Topal'la Sofrada'nın hafta finali 25 Nisan Cuma akşamı ekrana geldi. Gelinlerin yemek yaptığı kayınvalidelerin ise puan verdiği Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının final akşamında, beş gelinin hafta boyunca aldıkları puanı Zuhal Topal açıkladı ve birinci olarak 15 bin TL'nin sahibi olan isim belli oldu. Peki Zuhal Topal'la Sofrada'yı kim kazandı? Birinci kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? İşte 24 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 24 Nisan Cuma akşamı 390. bölümüyle yayınlandı. 5 gün boyunca gelinlerin yemek yapıp kayın validelerin ise puan verdiği yarışmada, bir isim haftanın finalinde birinci olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 24 Nisan Cuma gününün kazananı Leyla Hanım oldu. Leyla Hanım 15 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. Dilek Hanım haftanın ikincisi, Emine Hanım haftanın üçüncüsü, Arife Hanım dördüncüsü ve Büşra Hanım beşincisi oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Doya Doya Moda'nın birincisi belli olduDoya Doya Moda'nın birincisi belli oldu
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal'la Sofrada, Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, Zuhal Topal'la Sofrada birincisi, Zuhal Topal'la Sofrada 24 nisan cuma sonuçları,

En Çok Okunan Haberler

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Koronavirüs yasakları ne zaman ve nasıl kalkacak? Alpay Azap'tan önemli açıklamalar

Koronavirüs yasakları ne zaman ve nasıl kalkacak? Alpay Azap'tan önemli açıklamalar

CHP'li vekil 'Erdoğan'ın resmi var Atatürk'ün yok' mesajıyla paylaşmıştı! Bakanlık'tan açıklama

CHP'li vekil 'Erdoğan'ın resmi var Atatürk'ün yok' mesajıyla paylaşmıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı açıklaması: Sonuç alamama ihtimali yüksek

Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı açıklaması: Sonuç alamama ihtimali yüksek

Başhekimden sert tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?

Başhekimden sert tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Survivor'da tepki çeken hareket!

Survivor'da tepki çeken hareket!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Fatih Altaylı'nın Ebru Şallı isyanı: Bazen şeytan diyor ki...

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Canlı yayın yaparken Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 24 Nisan Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın birincisi belli oldu

Survivor 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı: Çok değişik ve sıra dışı bir oylama

Acun: "Çok değişik ve sıra dışı..."

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan yeni iddia! Voleybol maçının büyük ödülünü açıkladı

Survivor'da Acun'dan büyük iddia!

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Orman evi ve erzak için yarıştılar! İşte Survivor 2020'de ödül kazanan takım

Survivor'da büyük ödül için yarıştılar!

Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Evrim Keklik'in hayat hikayesi

Survivor Evrim kimdir?

Survivor'da Ersin'den bisküvi itirafı: Çalmadım, buldum ve yedim

Survivor'da Ersin'den bisküvi itirafı: Çalmadım, buldum ve yedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.