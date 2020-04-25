Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? İşte 24 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 24 Nisan Cuma akşamı 390. bölümüyle yayınlandı. 5 gün boyunca gelinlerin yemek yapıp kayın validelerin ise puan verdiği yarışmada, bir isim haftanın finalinde birinci olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazandı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 24 Nisan Cuma gününün kazananı Leyla Hanım oldu. Leyla Hanım 15 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. Dilek Hanım haftanın ikincisi, Emine Hanım haftanın üçüncüsü, Arife Hanım dördüncüsü ve Büşra Hanım beşincisi oldu.

