Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de yarışan Bilgehan Coşkuner dikkatleri üzerine çekti. Yarışmayı izleyen kişiler giyim tarzı ve yaptığı yemeklerle diğer yarışmacılar arasında en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Bu kapsamda internet kullanıcıları, Zuhal Topal’la Yemekteyiz Bilgehan kimdir? Bilgehan Coşkuner kaç yaşında, mesleği ne? İnstagram adresi nedir? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Yemekteyiz’in yeni yarışmacısı Bilgehan Coşkuner ile ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİLGEHAN KİMDİR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasının dördüncü gününde yarışan Bilgehan Coşkuner, Beşiktaş'ın kongre üyesidir. Yarışmada yaptığı yemekler ile hünerlerini sergileyen yarışmacı, Aksaray Beşiktaşlılar Derneği Asbaşkanıdır.

BİLGEHAN COŞKUNER KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NEDİR?

Bilgehan Coşkuner 33 yaşındadır. Beden eğitimi öğretmenliği ve tenis antrenörlüğü yapan Coşkuner, Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasından 15 bin TL'yi alarak ayrılmak istiyor.

BİLGEHAN COŞKUNER INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Evli ve Talya adındab bir kızı olan Bilgehan Coşkuner'in Instagram hesabı @bilgehanjk'tır.





