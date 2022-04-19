Zuhal Topal'la Yemekteyiz, programda yapılan yemeklerin yanı sıra yarışmacıların ilginç karakterleri ve sunucu Zuhal Topal'ın son dönemde sık sık yaptığı bayılma şakaları sebebiyle adından söz ettiriyor. Programın yeni bölümünü izlemek için TV 8'i açan vatandaşlar, Fenerbahçe – Şahtar Donetsk hazırlık maçının yayınlandığını gördü. Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün yok mu? 19 Nisan Yemekteyiz neden yok? Yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı bugün erken saatte ekrana geldi.
TV8 yayın akışına göre, saat 17:00 itibarıyla ise Fenerbahçe – Şahtar Donetsk Hazırlık maçı başladı. Maç sebebiyle Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı erken yayınlandı.
TV8 YAYIN AKIŞI 19 NİSAN 2022 SALI
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
04:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 Survivor All Star 2022
13:00 Canım Annem
14:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
17:00 Fenerbahçe – Şahtar Donetsk Hazırlık Maçı
20:00 Survivor All Star 2022
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni bölümü 20 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da TV8'de yayınlanacak.
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