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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de diskalifiye şoku! "Biz burada kimseyi terbiye etmek zorunda değiliz"

05.05.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hafta içi her gün ekrana geliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan programın bugünkü bölümüne bir yarışmacının diskalifiye edilmesi damga vurdu. İlk günden beri yarışmada gergin tavırları ile dikkat çeken İrem Hanım’ın Ebru Hanım’a hakaret etmesinin ardından Zuhal Topal adeta ateş püskürdü.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de diskalifiye şoku! "Biz burada kimseyi terbiye etmek zorunda değiliz"

TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bugünkü bölümünde yarışmacılardan bir isim diskalifiye edildi. Gergin tavırları ile dikkat çeken isimlerden biri olan İrem Hanım'ın diskalifiye olmasının ardından Zuhal Topal, "İrem'in bazı konuşmalarını burada yayınlamıyoruz televizyonculuk ilkeleri gereği" dedi.

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Zuhal Topal Ebru Hanım'a hakaret eden İrem Hanım'a "Eğer bu şekilde konuşmaya devam edersen ben seni masadan kaldırırım" dedi. İrem Hanım'ın "Kalkarım" demesinin üzerine ise Topal, "Hadi güle güle" yanıtını verdi ve yarışmacı diskalifiye oldu.

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"SENİN NE HADDİNE"

İrem Hanım'ın bu duruma memnun olduğunu dile getirmesinin ardından ise ünlü sunucu "Biz de çok memnun olduk. Senin ne haddine benim yarışmacımı masadan kovuyorsun. Valla ben daha çok memnun oldum. Bizim ihlal edilemez kuralımız var. Size sözlü ve yazılı beyan ediliyor bunlar. Kaç gündür yaşına verdik, genç dedik. Ama bu kadar da sınırlar ihlal edilmez. Allah akıl fikir versin.” dedi.

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"BİZ KİMSEYE ÖZEL HAYATINI PAYLAŞ DEMİYORUZ"

"Biz burda kimseyi terbiye etmek zorunda değiliz" diyen Topal açıklamasında "Ben kimsenin anası, babası, öğretmeni değilim. Toplum içinde nasıl davranması gerektiğini benim öğretecek halim yok. Anlattıkları hoş değil. Biz kimseye özel hayatını paylaş demiyoruz. Herkes kendi istediği ölçüde paylaşıyor. Özel hayatını kendisi paylaşmışken başka yarışmacı dile getirince masadan kovmak ne demek? Üstelik biz İrem'in bazı konuşmalarını burada yayınlamıyoruz televizyonculuk ilkeleri gereği" cümlelerine yer verdi.

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