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  4. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 23 Aralık 2022 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 23 Aralık 2022 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı!

23.12.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimin birinci olduğu, bugün (23 Aralık 2022 Cuma) ekrana gelecek olan haftanın finalinde belli olacak. Bilindiği üzere program saat 16.00'da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de ekrana geliyor. Yarışmada Serkan, Rezan, Sevim, Esra ve Derya arasından kimin birinci olacağı bugün (23 Aralık 2022 Cuma) belli olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 23 Aralık 2022 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı merak konusu oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 23 Aralık 2022 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan yarışmacıyı öğrenmek isteyen vatandaşlar 23 Aralık 2022 cuma günü arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. "Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı Serkan Bey mi, Rezan Hanım mı, Sevim Hanım mı, Esra Hanım mı yoksa, Derya Hanım mı olacak? İşte detaylar...

Zuhal Topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (23 ARALIK 2022 CUMA)

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor.

Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı saat 16:00'da ekrana gelecek.

Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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