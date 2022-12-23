Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 23 Aralık 2022 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan yarışmacıyı öğrenmek isteyen vatandaşlar 23 Aralık 2022 cuma günü arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. "Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı Serkan Bey mi, Rezan Hanım mı, Sevim Hanım mı, Esra Hanım mı yoksa, Derya Hanım mı olacak? İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (23 ARALIK 2022 CUMA)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor.

Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı saat 16:00'da ekrana gelecek.

Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...





